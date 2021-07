AK Parti İzmir'den 2023 ve 2024 atağı

30 ilçemizde SHİB komisyonları kuruldu. Bin 294 mahallede SHİB Başkanı belirleme süreci devam ederken, 10 bin 200 sandıkta SHİB Başkanı belirleme kararları alındı ve bu doğrultuda çalışmalar başlattık” dedi.

AK Parti İzmir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nın (SHİB) düzenlediği, Bölge Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Toplantısı, Bayındır'da geçekleşti. İzmir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ali Aslan, ilçede; teşkilat, ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, kanaat önderleri ile buluştuktan sonra Küçük Menderes Bölgesindeki ilçe siyasi hukuki işler başkanları ile toplantı yaptı. 30 ilçede SHİB komisyonları kurulduğunu ve ardından da bin 294 mahallede SHİB Başkanı belirleme çalışmaları başlatıldığını ifade eden Ali Aslan, “Bu aşamadan sonra Sandık SHİB Başkanları belirlenecek ve sandık seçmen çalışmalarına başlanacaktır. Bu yapılanmada hedefimiz; 2023 seçimlerine giderken, genel merkez çalışmalarını, Cumhurbaşkanlığı çalışmalarını, hükümet icraatlarını yakından takip etmek, teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlamak, algı amaçlı kötü haberlere ve muhalif çalışmalara anında doğru bilgi ile ilgili mecralarda cevap vermek. Ayrıca en önemlisi, 2002 öncesi hükümet performansları ve 2002 sonrası AK Parti hükümetleri performansları ile 2002 öncesi cumhurbaşkanları ve başbakanlar ile 2002 sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti icraatlarını yazılı ve görsel olarak karşılaştırarak, teşkilatlarımızın ve vatandaşlarımızın algı operasyonlarına karşı dikkatli olmalarını sağlamak” diye konuştu.

Teşkilat eğitimlerine önem verdiklerini ifade eden Başkan Aslan, “Teşkilatımızın motivasyonunu yüksek tutarak, halkımızla iç içe olmasını sağlamak, teşkilatımızı her zaman canlı ve dinamik tutmak, vatandaşımızı dinlemek, sorunlarını not almak, çözüm üretmeye çalışmak ve her kesimin memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkartmak için çalışmalarımızı hızla sürdürürken; İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak kentimizde, İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli'nin liderliğinde, 2023 ve 2024 hedefleri için, gelişen İzmir ve her alanda güçlü, lider Türkiye için çalışma seferberliğimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz” dedi.