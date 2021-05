AK Parti İzmir'den 30 ilçeye eş zamanlı ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ana kademe, aynı anda 30 ilçede ziyaretlerde bulunurken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Hedefe giden yol, gönüllerden geçiyor" mesajı verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ana kademe, aynı anda 30 ilçede ziyaretlerde bulundu. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gün boyu Menemen'de ziyaretlerde bulunurken, tüm teşkilat yöneticileri de diğer ilçelerde alandaydı. Pandemi tedbirlerini alarak, eş zamanlı çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyleyen Başkan Sürekli; “AK Parti İzmir'in tüm yöneticileri aynı anda 30 ilçemizde ziyaret gerçekleştiriyor. Eski ve yeni üyelerimizle bir araya geliyoruz. Hemşehrilerimizle, esnafımızla gönül birliği sağlıyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Şehrimizin tüm dinamikleri ile buluşuyoruz. 2023 ve 2024 hedeflerimiz belli. Bu hedeflere giden yol gönüllerden geçiyor, vefadan, paylaşmaktan geçiyor” diye konuştu.

Menemen AK hizmet farkını görüyor..

30 ilçede sadece üyelerinin değil, tüm vatandaşların kapısını çaldıklarını, sürpriz ziyaretler yaptıklarını söyleyen Başkan Sürekli, Menemen'de gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Belediyecilikle buluşan Menemen'in, aradaki farkı kısa sürede görmeye başladığını vurgulayan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü; “Menemenli hemşehrilerimiz kısa süre önce, güvendiği dağlara nasıl kar yağdığını gördü. Neyse ki; kendisine dokunan, tek gayesi hizmet olan AK Belediyecilikle buluştu. Nihayet, adil ve şeffaf bir yerel idareye sahip oldu. Belediye Başkanımız ve ekibi, çalışanların ve Menemenlilerin hakkı olan adımları bir bir atıyor. Gayet başarılılar. Ziyaretlerimde de gördüm ki; halkımız da bunu fark ediyor, takdir ediyor. Diğer ilçelerimizin de bu farkı yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah güvenlerine mazhar olacağız, İzmir'in her bir noktasını AK Belediyecilikle buluşturacağız”

Acıda, dertte ve sevinçte birlikteyiz…

Menemen'de eski ve yeni üyelerine vefa ziyaretlerinde bulunmanın yanı sıra şehit ailelerini de ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; “Hayatın her alanında, her duyguda, her sorunda vatandaşlarımızla birlikteyiz. Onlarla dolaysız, köprüsüz bir bağ kuruyoruz. Hayatın içinde ne varsa bölüşüyoruz. Acıda, dertte ve sevinçte birlikteyiz. Sorunlarını dinliyoruz. 'Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür' derler. 19 yıldır köklerimizden aldığımız güçle dallarımıza, yapraklarımıza sarılarak yol alıyoruz ve giderek çoğalıyoruz. Çünkü biz; kendimizi milletimizden, hemşehrilerimizden, hizmet yolumuza katkı koyan her bir partilimizden üstün ya da ayrı görmüyoruz. Hepimiz aynı kökün üzerinde yükselen dallarız, yapraklarız. Birimizin derdi, hepimizin derdi” diye konuştu.

Siyaseti hiç masa başında yapmadık…

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için, millete verdikleri sözleri tutmak için yıllardır durmadan çalıştıklarını belirten Sürekli, ayrıca şunları söyledi; “Hem ülkemiz hem İzmir için kalkınma ve büyüme hedeflerimiz var. Çok yol katettik. Ancak, daha çok yapacağımız iş var. Bu hizmet kervanını ne kadar büyütürsek o kadar hızlı yol alacağımızı biliyoruz. Biz siyaseti, hiç masa başında yapmadık. Milletimizle yaptık. Birbirimizi dinleyerek, dikkate alarak yaptık. Her zaman sokaktaydık, evlerdeydik. Sorunları yerinde tespit ederek yerinde çözümler ürettik. Teşkilatımızın ve üyelerimizin hizmet heyecanı, halkımızı da heyecanlandırıyor ve çok mutlu oluyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”