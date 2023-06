AK Parti İzmir'den ‘8'i bir yerde' ilçe turu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekilleri, İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilçe turlarına başladı. Programının ilk gününde Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Konak'taydı. Valilik'teki bayramlaşmanın ardından Kemeraltı'na giren vekiller, esnafa da iyi bayramlar diledi.

Tek otobüsle yola çıkarak önce ilçe teşkilatları tarafından karşılanan AK Parti Heyeti; ardından vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek diğer ilçelere geçti. Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Eyyüp Kadir İnan, Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar'ın tam kadro katıldığı programlarda vatandaşın seçim sonuçlarına ilişkin nabzı da tutuldu. Bu ziyaretlerin geniş bir açılımla devam edeceğini belirten İl Başkanı Bilal Saygılı şunları söyledi; “Teşkilatlarımızda asla bir rehavet yok. Mola vermeden yolumuza devam ediyoruz. Çünkü; yerel seçimler kapıda ve o tarih İzmir için bir milat olacak. Vekillerimizle her iki bölgenin ilçelerinde vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Bizim vekillerimiz ve belediye başkanlarımız; kendilerine oy versin vermesin herkesin vekili, herkesin başkanıdır. Çünkü, siyasetimizin odağı hizmettir.“

"Nabız tutuyoruz"

Geride bırakılan 14-28 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin geleceğini tayin ettiğini hatırlatan Başkan Bilal Saygılı, "2024 seçimleri de şehirlerin geleceğinin seçimi olacak. Değerli Vekillerimizle; önce ilçe teşkilatlarımızla buluşuyor ve geride bıraktığımız seçimlerde bize destek veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bayramlaşıyor, nabız tutuyoruz. Yerel seçim sandıkları, göz açıp kapayıncaya kadar önümüze gelmiş olacak. Çalışmalarımız soluksuz devam edecek.” diye konuştu.

"İzmir'in bu yoksunluk ve isyan dönemi bitecek"

Başkan Saygılı; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da ziyaret ettiklerini belirterek, esnafın alt yapı ile ilgili yakınmalarının devam ettiğini söyledi. Saygılı; “İzmir'in kalbi niteliğinde, en can alıcı, katma değer üretimi en yüksek yerleri, maalesef çeyrek asırdır en temel hizmetlerden yoksun. Bunu artık sağır sultan bile biliyor. CHP'li yerel idarenin ‘Çözdük, çözüyoruz, yardım edin çözeceğiz. Az kaldı bitiriyoruz.' açıklamalarının kabağın tadından farkı kalmadı. İzmir'in bu yoksunluk ve isyan dönemi bitecek. Geri sayım başladı. Tam kadro ve molasız sahada olmaya devam" diye konuştu.

"En büyük gücümüz, tevazu ve gayret"

Seçimlerin ardından, Genel Merkez nezdinde seçmene yönelik stratejik bir araştırma yapıldığını hatırlatan Başkan Bilal Saygılı; sözlerine şöyle devam etti; “AK Parti; yolunda giden ya da gitmeyen her durumu bilim temelli ve sonuç odaklı masaya yatırmayı her zaman bilmiştir. Bu, hizmet ve yatırımlarımız için de böyledir; milletimizin tercihleri için de. Bu nedenle ve doğal olarak; bize oy vermeyen vatandaşlarımıza ‘Neden ve Ne yapabiliriz?' diye soruyoruz. Milletimizin neden başka tercihler yaptığını anlamaya, gönüllerini nasıl alabileceğimizin yollarını bulmaya çalışıyoruz. Alınan her cevap çok kıymetli. Cumhurbaşkanımız; Türkiye Yüzyılı'nın lideri olarak; hedefleri büyütürken, 81 ilimizde bu röntgenin çekilmesi talimatını verdiler. Yenilenmenin, gelişmenin ve büyümenin koşulu da budur. Bizler de İzmir'de aynı bakış açısıyla nabız tutmayı sürdüreceğiz. Ta ki; tüm gönüllere girene kadar. Ta ki; hemşerilerimizin güvenini tam manasıyla kazanana kadar. Böbürlenmek ve kibir günahların en büyüğü olduğu gibi; başarıları alaşağı eden bir silahtır. Bizim en büyük gücümüz, tevazu ve gayret oldu, bundan sonra da öyle olacak.”