AK Parti İzmir'den engelli ve yaşlı vatandaşlara öncelik

Çiğli Engelliler Derneği ile ilçenin yaşlı ve huzur evlerini ziyaret eden Sürekli, "Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik hassasiyetleri ortada. 21 yıldır, onları bir günlük değil, hayatlarını kolaylaştıracak destekler yaptık. Özel yasalar çıkardık ve pozitif ayrımcılığa anayasal güvence sağladık" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli ilçesinde ziyaretlerini sürdürdü. Sürekli, engellilerin kent içinde ve gündelik hayatlarında yaşadıkları sorunları dinleyerek, bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Sonbahar Aşkım Huzur Evi ve Nurel-3 Yaşlı Bakım Evi'ndeki ziyaretlerinde doğum günü kutlamalarına da katılan Sürekli, yaşlılarla uzun süre vakit geçirdi.

"Sorunlarının güncel tespiti için yeniden bir araştırma ve tespit çalışması yürütülüyor"

Başkan Sürekli, "Yaşlılarımıza sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Onların tecrübelerinden ne denli uzun süre yararlanabilirsek, yolumuz o kadar aydınlanıyor. Onlar tecrübenin adresi. AK Parti bu bilinç ve hassasiyetle 21 yıldır yaşlı nüfusumuza sahip çıkan adımlar attı. Pandemi sürecinde, en gelişmiş Avrupa ülkeleri onları evlerine terk ederken; biz nasıl daha fazla kol kanat gereriz diye çalıştık. Yeri geldi kapılarında nöbet tuttuk. İhtiyaç ve taleplerini karşılamak için canla başla çalıştık, çalışıyoruz. Evde sağlık hizmetinden, yaşlı yaşam evlerine, evde maaş ödemesinden ücretsiz ulaşıma kadar onlar için pek çok ilki hayata geçirdik. Huzurevlerimiz, bugün, geçmişle karlılaştırılamayacak kadar konforlu. Üniversitelerimizde yaşlı bakım bölümleri var. 2004 yılında kurduğumuz Yaşlılar Koordinasyon Merkezleri, 81 ilimizde ve binin üzerinde ilçemizde hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal politikalarda 2023 toplantıları devam ediyor. Hedefimiz; yaşlılarımıza daha iyi şartlarda sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sunmak. Şimdi Meclisimizin yine gündemindeler. Sorunlarının güncel tespiti için yeniden bir araştırma ve tespit çalışması yürütülüyor. Onlarla bir araya gelmenin, hayatlarına dokunabilmenin manevi huzuru tartışılmaz. Yaşlılarımızın mutluluğu, bu ülkenin mutluluğudur" dedi.

Engellilerden trafik ve asansör yakınması

Çiğli Tüm Engelliler İçin Engelsiz Bir Dünya Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçelerdeki tüm programlarında engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikte olduklarını belirterek şunları söyledi:

"AK Parti iktidarının ilk yıllarından başlayarak engellilerimiz için dev adımlar attı. Özel eğitim, istihdam, sosyal yardımlar, evde ve özel bakım hizmetleri, engellilik konusunda temel hakları içeren ilk Engelliler Yasası'nı 2005'te çıkardık. Kamuda çalışan engelli memur sayımız 10 kat arttı. Kendilerine özel bir seçme yerleştirme sınavını hayata geçirdik. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi Anayasa ile güvence altına alındı. Tüm engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımı için önlerindeki engelleri kaldırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz."

Dernek üyelerinin şehrin gündelik akışında, karşılarına çıkan sorunlara ilişkin talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Sürekli, başta trafik ve İZBAN asansörlerinin çalışmamasıyla ilgili yakınmaların ardından şöyle konuştu:

"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarını daha konforlu hale getirmek, bir devlet politikası gerektirir. Biz bunu 21 yıldır yapıyoruz; ancak yerel yönetimlerin, belediyelerinde sorumlulukları var. Yetkileri dahilinde olan çalışmaları yürütmek zorundalar. İzmir'de bunun çok örneğini göremiyoruz ne yazık ki. Trafik herkes için bir çile. Engelli kardeşlerimiz için durum daha vahim tabi ki. İZBAN'daki asansör ve diğer gerekli alt yapı eksikliği için, taleplerin takipçisi olacağız."

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu'nu ziyaretinde, Diyarbakır'da 2017 yılında düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Şenali Ocak'ın babası Mehmet Ocak'la da bir araya geldi.

Daha sonra, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Sürekli, Çiğli'nin pek çok yerel sorunu olduğunu belirterek, bir kez daha Harmandalı'ndaki çöp tehlikesine dikkat çekti.

Sürekli, "Harmandalı'nda yaşanması muhtemel sıkıntılara, tehlikelere kaç kez dikkat çektik, sayısını hatırlamıyoruz. Biz yılmadan söylemeye devam ediyoruz. Yöre halkı isyanına devam ediyor; ama CHP'li büyükşehir, ikinci el bir tesisin açılışını yaparken, sorunları kökten çözmüş gibi üst perdeden, asılsız açıklamalar yapabiliyor. İzmir'in koku, çöp gibi sorunlarını çözme noktasında aciz oldukları gibi, ciddiyetten de uzaklar. Dağ gibi ortada duran bir Harmandalı sorunu var. Onlar, zaten kendilerine hizmet veren batık bir tesisi on milyonlarca liraya satın alıp, buradaki ambalaj dönüşümü ile çöp sorunu ortadan kalkacak iddiasında bulunabiliyor. Kargaların bile güleceği bu türlü atraksiyonlar ile dönemlerini tamamlayacaklar. Öyle görünüyor ki; Harmandalı'na da çıkamayacaklar" şeklinde konuştu.