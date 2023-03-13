AK Parti İzmir'den milletvekili adaylık süreci bilgilendirmesi

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri adaylık başvurularının 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 21.00'a kadar devam edeceğini duyurarak, "Asrın felaketi sebebiyle, milletvekili aday adaylarımızın başvuru sırasında deprem yardım kampanyasına AFAD üzerinden bağışları alınarak kayıt işlemleri tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmek için gün sayarken, milletvekilliği aday adaylığı süreçleri ve liste hazırlıkları da hız kazandı. AK Parti İzmir Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kocaağa, milletvekilli adaylığına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Başkan Kocaağa, şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri adaylık başvurularımız 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 21.00'a kadar devam edecektir. Anayasanın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 10, 11 ve 12. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, milletvekili adaylık başvurularını AK Parti Genel Merkezimizde veya il başkanlığımızda alındı belgesi karşılığında bizzat yapabileceklerdir. Ülkemizde meydana gelen asrın felaketi sebebiyle, milletvekili aday adaylarımızın başvuru sırasında deprem yardım kampanyasına AFAD üzerinden bağışları alınarak kayıt işlemleri tamamlanacaktır. Bağış miktarları; erkek aday adaylarımız için 20 bin TL, kadın ve 18-30 yaş arası genç (14 Mayıs 2005-14 Mayıs 1993 tarihleri arasında doğmuş olan) aday adaylarımız için 10 bin TL'dir. Engelli aday adaylarımız için ise 5 bin TL olarak belirlenmiştir. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminin ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."