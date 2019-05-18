AK Parti İzmir'in yeni yönetimi açıklandı

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmaları ve önümüzdeki süreçte izleyecekleri yol haritalarını anlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Genel merkezimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın izni ile bu göreve geldik. Bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi için çok iyi bir destek verdiler. Titiz bir çalışma yaptık. İlimize gelen kanaat önderleriyle görüştük. 6 ile 7 bin kişiye tekabül edebiliyor. Yaklaşık bu kadar kişinin görüşünü almış olduk. İlk defa bir yönetim oluştururken anket çalışması yaptık. 2710 kişiden sağlık sonuçlar aldık. İzmir il yönetiminden talep ve beklentileriniz nelerdir, mahallenizdeki sorunlar nelerdir diye sorduk. Bundan sonra da çalışmalarımıza bilimsel verilerde devam edeceğiz. Yedekler konusunda genel merkezden yetki aldık; yedek yönetimi tekrar gözden geçirerek süreç içerisinde açıklayacağız” dedi.

“Herkesin katkısını alacağız”

50 kişilik yönetim kurulu listesini açıkladıklarını 25 kişilik yedek listeyi ise ileriki günlerde açıklayacaklarını belirten Sürekli, “Titizlikle bir çalışma yürüttük. Tabii ki herkes yönetimde bir şekilde görev almak istiyor. İnanın ki elimizde hala yüzlerce CV var. Bunun içinde teşkilatın yerinde uygulamaları neticesinde belli bir oranda temsil edilme durumları var. İki başkana da anlayış gösterdiler. Geçmiş dönemlerde görev almış arkadaşlarımızı değerlendirdik. Başta İzmir'in medarı iftiharı, son başbakanımız ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın büyük destekleri oldu. Genel başkan yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte tüm vekillerimizle, İzmir adayımız sayın Nihat Zeybekci ile istişare ettik ve bunlar sonucunda bir liste hazırladık. Bu listeyi hazırlarken bazı kararlar da aldık. Katkı koymak isteyen arkadaşlarımızı nasıl değerlendireceğimiz ile ilgili yeni metotlar belirledik. Yüksek istişare kurulu adı altında bir kurul oluşturacağız. Partimizin çalışma ve politikalarında onların etkilerini alacağız. Danışma kurullarımız da olacak. Teşkilatta birimlerimiz var; buralarda 3 ila 5 arkadaşımızı yönetici olarak atacağız. Yine teşkilat görev ve koordinatörleri yönetimden olur; bu sefer arkadaşlarımızı sistem içine atarak ilçelerde koordinatör olarak değerlendireceğiz. Bu tür çalışmalarda katkı koymak isteyen herkesin katkısını alacağız. Gençlerden ve kadın kollarından gelen arkadaşlarımız var. 13 genç arkadaşımız var. 30 yaş altı 6 arkadaşımız, 30-35 yaş arası 7 arkadaşımız var. 13 tane kadın kontenjanından yönetimimizde var. En genç yönetim kurulu üyemiz Nur Çimen. 1996 doğumlu. Uluslar arası son sınıf öğrencisi. En ağabey İbrahim Derici. Listelerde İzmirlilik ön planda. Kentin demografik yapısını yansıtan bir liste” dedi.

Aidat sistemi

Yeni dönemde üyelere yönelik aidat sistemini tekrar hayata geçireceklerini de sözlerine ekleyen Sürekli, şu açıklamayı yaptı:

"Aidat sistemini gözden geçirmek istedik. Geçmiş dönemde de Cumhurbaşkanımızın da takdiri ile her üyeden 1 lira gibi bir aidat alınıyordu. Bu uygulamayı tekrar hayata geçireceğiz; hem çalışmalarımıza katkı koyacak hem de üyelik sistemini tekrar gözden geçireceğiz. Sandık hatipleri şeklinde arkadaşlarımızı değerlendirmeye çalışacağız. Çalıştaylar da yapacağız. Önümüzde seçimsiz geçireceğimiz 4 yıl var; bu yılları yeniden şahlanma dönemi olarak gözden geçireceğiz. İzmir'de önde gelen siyasetçileri ile İzmir politikaları ve sorunları üzerine çalışmalar yapacak; kolektif ve ortak aklı hayata geçireceğiz. Beklentileri olup da listede olmayan arkadaşlarımızla istişare edip 2 yıl sonra yapılacak kongrede onları değerlendirmeye çalışacağız.”

İşte yeni yönetim listesi

Ahmet Şimşek (eski il yöneticisi), Ali Aslan (Bayraklı Belediye Başkan adayı), Ali Mete Karagöz (geçmiş dönem ana kademe yöneticisi), Aykut Dikencik (eski il yöneticisi), Bilal Kırkpınar (eski il gençlik kolları başkanı), Bora Ersan, Burçin Oğuz (eski yönetici), Bülent Bademci, Cenk Özen (Romanları temsilen), Deniz Doğan (eski il yöneticisi), Dilaver Kişili (eski il yöneticisi), Elif Özüm (kadın kollarında görev aldı), Emrullah Duran (eski meclis üyesi), Emrun Sulayıcı (eski il yöneticisi), Erkan Özkan (Eski Konak İlçe yöneticisi), Fatih Dinçer, Fatih Yavuzer (milletvekili aday adayı), Fatma Berber (siyasete ilk kez girdi), Fehime Özçelik, Furkan Katmerci (İsmail Katmerci'nin oğlu), Gözde Keskin (Kadın Kolları eski Başkanı), Bilal Sayın, Ayşe Cankurtaran (eski muhtar), Gülşen Gezici, Hayrettin Uçak (eski il yöneticisi), Hikmet Kaya, İbrahim Derici, İbrahim Ölmez, Koray Battal (gençlik kollarından), Kudret Karaçelik, Levent Başaran (iş insanı), Mehmet Kocaoğa, Mustafa Kandil (eski il yöneticisi), Mustafa Gedikoğlu, Münir Ensari, Nail Kocabaş, Neslihan Akay, Nil Güneri (Karşıyaka İş kadınları), Nülifer Karadağ (eski İl yöneticisi), Nur Çimen, Sefa Şahin, Selim Kalemci (eski MHP'li), Semiha Paçacı, Rafet Uslu, Tuğrul Emre Kaya (Eski Konak ilçe yöneticisi), Uğur Türkan (eski ilçe başkanı), Yusuf Gültekin, Zeynep Şen (eski Buca Kadın Kolları Başkanı).