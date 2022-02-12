AK Parti, karınca modeli çalışma programına Tire'den devam etti

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü karınca modeli çalışma, bu hafta Tire'de gerçekleştirildi. İl ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları, gün boyu Tire'nin mahallelerinde, köylerinde, sokaklarında; esnaf, STK temsilcileri, üye ve mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından başlatılan karınca modeli çalışma, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli öncülüğünde devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Sürekli, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarının üyeleri ile Tire ilçesindeydi.

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karateke Mahallesi'nde bakanlığın Genç Çiftçi projesinden yararlanarak hayvancılığa başlayan Nazmiye Güdür'e de misafir oldu. Sıcak sohbette tarım alanındaki yatırımlara dair önemli mesajlar veren Başkan Sürekli, "Küçük Menderes Havzası'nda birini uygulamaya başladığımız iki büyük proje var. Biri bu yıl uygulamaya geçeceğimiz ‘Akıllı Tarım' diğeri de İZKA'nın ‘Damla Sulama projesi'. Biz tarımda mümkünü çoktan gerçek kıldık. Başka bir tarım mümkün diyenlerinki laf-ı güzaf. Çağa ayak uyduran, çiftçimizi ve ürününü koruyarak gelişimini sağlayan önemli projelere imza atıyoruz" diye konuştu. Devletin hibe ettiği 6 büyükbaşı 30'a çıkaran ve verilen desteklerden memnuniyetini dile getiren Güdür, Başkan Sürekli'ye teşekkür etti.

"Bu muazzam proje, bölgemizdeki tarım üreticimiz için önemli"

Kareteke Köyü Kalkınma Kooperatifini de ziyaret ederek Başkan Erkan Tutkaç ile görüşen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bölgeye verilen tarımsal projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürekli konuşmalarında şu bilgilere yer verdi:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız, bu yıl kooperatifimizle birlikte 'Akıllı Tarım' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 4.0 için proje yazdık. Geçtiğimiz yıl Tarım İlçe Müdürlüğünün aldığı dijital bir cihaz ile topraklarımızın analizi gerçekleşebilecek. Projenin tümüyle hayata geçmesi halinde, kooperatifimizin traktörlerine akıllı dümenleme sistemi de eklenerek yakıttan tasarruf sağlanacak. Ayrıca ekim hataları da minimuma inmiş olacak. Meteoroloji ve bitki sağlığı takibi için belli bölgelere koyacağımız sensörlü cihaz sayesinde de ürün sağlığını ve su ihtiyacını anlık takip edebileceğiz. Böylelikle zaman, yakıt ve riski azaltmış olacağız. Bu muazzam proje, bölgemizdeki tarım üreticimiz için önemli. Kimyasal ilaç kullanımı ve maliyetleri azalırken, verimlilik artacak."

Küçük Menderes havzasında ilk

Türkiye'deki ilk örnek olan Gökçen Yeraltı Barajı'na ilave depolama alanı yapıldığını ve Eğridere, Sarılar ve Eski Oba Göletleri'nin yakın zamanda hizmete gireceğini duyuran Başkan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tire ve Küçük Menderes Havzası'ndaki üreticimizin önünü ilk olma özelliği taşıyan projelerle, destek ve hibelerle açıyoruz. Birileri gibi, ‘Başka bir tarım mümkün' diyerek yerimizde saymıyoruz. Gerçekleştiriyoruz, büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Salon toplantılarıyla olmaz çünkü bu işler. Bizzat toprağa ayak basarak, gözle görünür işler yaparak olur. 2021 yılında İZKA'nın hayata geçirdiği, bin 250 dönüm alanda, 1 milyon 936 bin TL bütçeli Damla Sulama projesi bir ilktir. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (TOSBİ) atık suyun arıtılarak depolanması sonrası damla sulama yöntemiyle toprakla buluşması sağlanıyor. Proje kapsamında üreticilere damlama boruları, filtreler yüzde 90 hibeli verildi ve damlama sulama yapmayan hiçbir üreticiye su verilmiyor. Böylelikle günümüzün en büyük sorunlarından biri olan su, en tasarruflu şekilde kullanılmış oluyor. Gökçen Sulama Kooperatifi için 510 dekarlık alanda yüzde 75 hibeli damla sulama projesini başarıyla uygulanıyor ve Bakanlığımıza Turan Sulama Kooperatifi için bin dekarlık alanı kapsayan proje sunuldu; ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na istihdam oluşturma odaklı bir kapasite artırımı talebi iletildi. TOSBİ'de bulunan salça, turşu, kurutma tesisimizin kapasitesini arttırmak ve ‘Tarladan Sofraya Tarım Projesi'ni' de takip ediyoruz."

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire'deki temasları kapsamında Şehit Hava Üsteğmen Halim Kankale'nin vefat eden annesi Leyla Kankale için taziye ziyaretinde bulunurken, Paşa Mahallesi Muhtarı Mithat Girgin ve kurucu ilçe başkanı Sıtkı İçelli ile de bir araya geldi.

"Alanda olmaya, karınca gibi çalışmaya devam"

Esnafla da sohbet eden Sürekli, ilçe başkanlığında da bir toplantı yaparak teşkilata seslendi. Başkan Sürekli, buradaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Alanda olmaya, karınca gibi çalışmaya devam. Hemşerilerimizle hemhal olmaya devam. Bölgedeki yatırımlarımızı takip edeceğiz, vatandaşımızın derdini dinleyeceğiz. Bakın; tarımla ilgili büyük adımlar atıyoruz. 112 acil servisini de içine alan sağlık ocağımız bitmek üzere. 2019 yılında temelini attığımız öğrenci yurdu, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde ilk öğrencilerini aldı. 250 kişi kapasiteli, 13 milyon TL bütçeli bir yatırım. Bunları halkımız görüyor; ma biz anlatmaya ve daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Tıpkı; Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi. Onun izinde çalışmaya devam."