AK Parti Kemalpaşa Gençlik Kolları seçim startını verdi

AK Parti Kemalpaşa Gençlik Kolları, 2019 Mart ayında gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde çalışmalarına hız verdi. Seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretleri düzenleyerek gençlerle bir araya gelen Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti'nin gençlere yönelik çalışmalarından bahsedip, Kemalpaşa'da ak belediyecilik anlayışı ile yaşanan değişim ve dönüşümü anlattı.

Seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yavuz Yılmaz, "Bizim dışarıdan bakıldığında seçim hareketliliği şeklinde görülen çalışmayı biz zaten periyodik olarak yapıyoruz. Düğün, dernek, ev ziyaretleri, taziyeler, asker eğlencelerinde ilçe başkanımızla birlikte bu programları gerçekleştiriyoruz. Haftalık program düzenleyerek saha çalışmalarımızı yapıyoruz. İlçe başkanımız neredeyse gençlik kolları orada; belediye başkanımız neredeyse gençlik kolları orada. Belediye başkanımızın çalışmalarını anlatarak ak belediyecilik anlayışı ile ilçemizde yaşanan değişim ve dönüşümü anlatıp genç kardeşlerimizi AK davamıza davet ediyoruz. Kemalpaşa Belediye Başkanımız Arif Uğurlu, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu seçim sürecinden öncede böyleydi. Bizde onun çalışmalarına yetişmek gittiği yoldan ilerlemek ve Kemalpaşa'lılara hizmeti anlatmak için elimizden geldiği kadarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.