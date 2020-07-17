İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi

İzmir’in Bornova ilçesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi. Akkal, kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza, Bornova ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal idaresindeki 45 FM 056 plakalı otomobil ile kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 FM 478 plakalı araç, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, milletvekili Akkal ve diğer aracın sürücüsü yara almadan kazaya atlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.