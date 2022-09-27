AK Parti Seferihisar, hatasız bir seçim için çalışıyor

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı, ilçe seçim işleri başkanı Fadime Sibel Yılmaz'ın koordinesinde Seferihisar'da sandık görevlileriyle bir araya gelerek eğitim ve çalışmalara başladı. Sibel Yılmaz ve AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “Seferihisar'da hatasız bir seçim için kollarımızı sıvadık” dedi.

Seferihisar'da sandık eğitim koordinasyonunu sürdüren AK Parti Seferihisar İlçe Seçim İşleri Başkanı Fadime Sibel Yılmaz, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile sandık görevlilerini tek tek ziyaret ederek bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir” sözüne vurgu yapan Yılmaz, “Seferihisar'da hatasız bir seçim için kollarımızı sıvadık. Sandık sandık, adım adım Seferihisar'ımızın her noktasında sandık görevlilerimizle bir araya geliyor ve seçim çalışmalarımızı, eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman milletvekillerimiz ve il yöneticilerimiz de çalışmalarımızda bize eşlik ederek destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya ile Bengiler Mahalle Yönetim Kurulu ve 1020 numaralı sandık yönetim kurulumuz ile bir araya gelerek 2023 stratejimizi konuştuk” diye konuştu.

108 sandık var

Seferihisar'daki 108 sandığın her birinde hatasız bir seçim süreci geçirmek için eğitimler yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Seferihisar'da mevcut 108 sandığımız var ve bu sayı nüfusa oranla artacak. Biz mevcut sandıklarımızda 108 asil ve 108 yeden sandık görevlimizle 324 müşahidimizle, 26 okuldaki okul ve kat sorumlularımızla 2023'e doğru yaklaştığımız bu süreçte, tüm kademelerimiz ve teşkilatımızla hazırız” ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın: “Amacımız hatasız bir seçim geçirmek”

Seçim İşleri Başkanı Fadime Sibel Yılmaz ile çalışmaları takip eden ve sandık görevlileriyle buluşan Başkan Aydın ise “Hemşehrilerimizle hemhal olmaya ve milletimizin iradesini emanet ettiğimiz sandık görevlilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Attığımız her adım Seferihisar'a hizmet için. Bu düsturla 2023'e doğru emin adımlarla yürüyoruz. Seferihisar'da sandık görevlilerimiz, sandık müşahitlerimiz, okul, bina ve kat sorumlularımız, bölge hukukçularımız ile seçime hazırız. Amacımız geçmişte yapılan hataların önüne geçerek hatasız bir seçim geçirmek” ifadelerini kullandı.