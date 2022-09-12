AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı oldu

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan atama ile Selçuk ilçe başkanlığı görevine Hakan Bayraklı getirildi.

AK Parti Selçuk ilçe teşkilatında önce kadın kolları, sonra ilçe başkanı ve ardından ilçe yönetimi istifa etmişti. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atama ile AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı görevi Hakan Bayraklı'ya emanet edildi. Aynı zamanda belediye meclis üyesi de olan Hakan Bayraklı'nın önümüzdeki günlerde partisinin yeni ilçe yönetim kurulu üyelerini belirlemesi bekleniyor.