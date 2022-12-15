İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Günaydın istifa etti

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, görevinden istifa ettiğini duyurdu.



AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Günaydın, paylaşımında, "Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibariyle ayrıldığımı değerli hemşehrilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Günaydın'ın bugün sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşılan görüntülerden sonra istifa ettiği değerlendiriliyor.

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