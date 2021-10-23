AK Parti'den İzmir Büyükşehir'e deprem anıtı ve bakımsız heykel eleştirisi

Kişili, "Yaptırmayı planladıkları anıtın bedeli 400 bin TL. Depremin deva bekleyen başka yaraları dururken, çok yersiz ve zamansız bir iş olduğu da aşikâr" dedi ve Kültürpark'taki Bayındırlı çiftçi Zeynep Çakır'dan esinlenerek yapılan heykelin kötü durumda olduğunu söyledi.

Kişili, CHP'li belediyelerin 2019 yılından bu yana 17 milyon TL'lik bütçeyi heykellere yatırdığını iddia etti. Başkan Kişili, büyükşehirin anıt için ihaleye çıktığını ifade ederek, deprem anıtından önce kentin gecekondu gerçeğine yoğunlaşması gerektiğini aktardı.

"Yaptırmayı planladıkları anıtın bedeli 400 bin TL"

Dilaver Kişili, "Yaptırmayı planladıkları anıtın bedeli 400 bin TL. Depremin deva bekleyen başka yaraları dururken, çok yersiz ve zamansız bir iş olduğu da aşikâr. CHP, İzmir'e eser kazandırmak isterken önce halkın yararını gözetecek. İzmirlilerin gerçek ihtiyaçlarını bilecek" dedi.

"Zeynep Teyze heykelinin hali içler acısı"

Öte yandan AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, 2017 yılında CHP'li Bayındır Belediyesinin destekleriyle yaptırılan heykelin Kültürpark'ta bakımsız kaldığını dile getirerek, "Bayındırlı çiftçi Zeynep Çakır'dan esinlenerek yapılan heykelin hali içler acısı. Dilinden tarım yatırımlarını, çiftçiyi düşürmeyen CHP'li Büyükşehir Belediyesi, maalesef Zeynep Teyze'ye elini uzatmıyor. Heykel kırılmış, dökülmüş bir vaziyette" diye aktardı.