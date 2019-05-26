İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'den Kemalpaşa'da iftar programı

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı yoğun ilgi gördü.



AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı, sevgi yolunda iftar programı düzenledi. Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde konuşan ilçe başkanı Mehmet Ali Demirtaş, iftara katılan vatandaşlara teşekkür etti. Ramazan ayı dolayısıyla ziyaretler düzenleyip, vatandaşların iftar sofralarına misafir olduklarını dile getiren AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, “11 ayın sultanı Ramazan ayı vesilesiyle ev ziyaretlerimiz, mahalle ve köy ziyaretlerimiz artarak devam ediyor. Bunun yanı sıra iftar sofraları da kurarak hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bolluk ve bereket ayının bütün nimetlerini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz” dedi.



Ramazan ayının kardeşliğin pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bir ay olduğunu belirten Demirtaş, “Biliyoruz ki İslam dünyası, coğrafyamız büyük acı ve sıkıntı içerisinde. Dünyadaki egemen güçler, bölgemizi sömürmek ve kendi çıkarları için bölgemizi ateşe atmaktan çekinmiyorlar. Eğer bizler barış içinde huzur içinde yaşamak istiyorsak, yapacağımız tek şey birlik ve beraberlik içinde olmak, daha çok çalışmak. Bugün dünya küçülürken, Türkiye büyümeye devam ediyor ama Türkiye ne zaman güçlense, dış güçler devreye giriyorlar ve ülkemizi geriletmek için ellerinden geleni yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.