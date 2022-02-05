AK Partili Başdaş: "İnsanlar Konak'tan kaçıyor"

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Konak'ın nüfusunun azaldığına dikkat çekerek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a tepki gösterdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a Konak'tan göç eden nüfusu sorarak, “Vatandaş Konak'tan neden kaçıyor?” dedi. İnsanların her geçen gün Konak'tan kaçtığının altını çizen Başdaş, "Bir ilçenin gelişip gelişmediğinin en önemli göstergelerinden biri aldığı veya verdiği göçle ölçülür. Konak ilçemizin son nüfus verilerine bakıldığında sadece 2021 yılında 8 bin 133 göç var. 2009'dan bu yana ise toplamda 74 bin 567 vatandaşımız çeşitli nedenlerden dolayı ilçemizden göç etmiştir. Şimdi herkesin şapkasını önüne koyup şu soruyu sorması gerekiyor. Bu vatandaşlarımız neden Konak'ı terk ediyorlar?" şeklinde konuştu.

"İnsanlar yaşam alanı bulamıyor"

İnsanların Konak'ta yaşam alanları bulamadığını ve bu yüzden başka ilçelere taşındığını belirten Başdaş, "Özüne bakıldığında göçün nedeni çok açık ve nettir. Eğer bir ilçeyi cazip ve yaşanabilir bir hale getirmezseniz, ilçenin ihtiyacı olan hizmetlere cevap vermezseniz, bir vizyon geliştirmezseniz ilçeden göçün önüne geçemezsiniz. Maalesef yerel yönetimlerin kalitesi, aynı zamanda ilçenin kaderidir. Yaşanabilir alanlar sunmazsanız, tercih edilen bir yer olmanız da mümkün olmaz. Ben az söz söyleyeyim, siz çok anlayın. Vatandaşlarımız Konak'tan göç ediyorlar” dedi.

"Doğalgaz yok, çöpler toplanmıyor"

Başdaş, Batur'un Konak'ta ikamet etmediğini de vurgulayarak, “Sayın başkan yaklaşık 35 yıldır sizin partinizin zihniyeti Konak'ı yönetiyor. Sonuç ortada. Siz bile Konak'ta ikamet etmediğiniz için haberiniz olmayabilir. Mahallelerin birçoğunda doğalgaz yok. Çöpler düzenli toplanmıyor. Sokaklar düzenli temizlenmiyor. Bunlardan haberiniz var mı?” dedi.

Sait Başdaş, Konak'ın tercih edilen ve daha yaşanılır bir ilçe olması için belediyenin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.