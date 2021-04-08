AK Parti'li Bekle: "Romanlar, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla TBMM'de yapmış olduğu konuşmasında, Avrupa'nın pek çok yerinde Roman toplumunun derin acılar yaşadığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği ‘Roman Açılımı' sayesinde Türkiye'de, Roman vatandaşlarımız ilk defa devletin en üst düzeyinde sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşma imkanı buldu" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla TBMM'de bir konuşma yaptı. Cemal Bekle, Roman toplumunun Avrupa'nın pek çok yerinde derin acılar yaşadığını belirtti.

"Roman vatandaşların Türkiye'de ise anayasa ile eğitim ve öğrenim hakları, çalışma ve sözleşme hürriyetleri, sağlık hizmetlerine-konut olanaklarına ve sosyal güvenliğe erişim hakları güvence altına alınmış ve temel kamu hizmetlerine erişimde eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri benimsenmiştir" diyen Bekle, "Ancak tüm bunlara rağmen uygulamada Roman vatandaşları; eğitim, sağlık, istihdam ve barınma gibi hizmetlere erişim konusunda çok büyük sorunlar yaşamıştır. Her ne kadar hukuki olarak eşitlik anlayışı görünse de gündelik hayatta ve pratikte bu uygulamalar gerçekleşmemiştir" ifadelerini kullandı.

"Romanlar, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Romanlara yeniden umudu ve güveni hatırlattığını belirten Bekle, "Siyasi tarihimizde bir dönüm noktası olan ve tüm ülkelere örnek olacak büyük bir adım atıldı. Daha düne kadar 'Roman Mahallesi' denilerek önünden geçilmeyen mahalleleri hareketlenmeye, köklü bir tarihi olduğunu yeniden hatırlamaya, yeniden hayal kurmaya, umut ve sevinci yeniden yaşamaya başladı" diye konuştu.

“AK Parti bu topluma yeniden hayal kurmayı kazandırdı”

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği 'Roman Açılımı' ile birlikte Roman vatandaşlarımız ilk defa devletin en üst düzeyinde sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşma imkanı buldu" diyen Bekle, "Bu buluşma sonrası devletimizin, Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları ivme kazanmış, strateji belgesi ve eylem planı hazırlık çalışmaları kamu kurumlarımızın katkılarıyla şekillendirilmiştir. Romanlar AK Parti öncesinde o kadar dışlanmışlardı ki bırakın bir şey talep etmeyi talep etmeye tenezzül bile etmezlerdi. Hayalleri yoktu. Bakın biz ne yaptık biliyor musunuz? Bizden önce bir grup elit Romanlara politika üretiyorken başarısız oldu. Ve bunu da Romanların nankörlüğü diyerek delil saydı; ancak AK Parti bizi bizden dinledi, AK Parti bu topluma yeniden hayal kurmayı kazandırdı" şeklinde konuştu.

“Bugün Roman çocukları gururla ay yıldızlı polis üniformasını taşıyabiliyor”

Konuşmasına devam eden Bekle, “AK Parti, Roman Açılımı ile birlikte birçok projeyi hayata geçirmiş, Romanların kendilerini ifade etme özgürlüğü sadece lafta kalmamış, hukuki bir zemine de oturtmuştur. Bugün Roman çocukları gururla ay yıldızlı polis üniformasını taşıyabiliyorsa, hakim-savcı olarak bu vatana hizmet edebiliyorsa bu ayıbı biz kaldırdık. Devletin her kademesinde varlık gösterebiliyorsa bu AK Parti sayesindedir. Bir Roman çocuğu olarak bu kürsüde bugün bunları konuşabiliyorsam bu AK Parti sayesindedir. Yok sayılan, ezilen, itilen, ayrıştırılan, ötekileştirilen bir toplumdan bugünlere gelebildiysek bu AK Parti sayesindedir” hatırlatmasını yaptı.

Müjdeyi verdi: "Konut sorunu çözülüyor"

Cemal Bekle, "Buradan bir de müjde vermek istiyorum; bu yıl süresi dolacak olan eylem planı bakanlığımızca uzatıldı. 2016'dan sonra hızla atılan adımlar sayesinde, Roman vatandaşlarımızın konut sorunlarını çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ iş birliğinde projeler yürütülmeye başlamış, ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Roman vatandaşlarımıza sosyal konutlar inşa edilmiştir. Roman vatandaşlarımızın çoğunlukta yaşadığı bölgeler başta olmak üzere 12 ilimizde, 32 Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açılmıştır. Bu merkezlerde kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönlerden gelişimlerine destek olunmuştur. Merkezlerimizde; koruyucu, önleyici sosyal hizmetlerin yanı sıra çeşitli beceri kursları da düzenlenmiştir. Bugüne kadar toplumun ortak hafızasında yer alan önyargıların kırılmasında ve Türkiye'de Romanlar adına yapılmış ne kadar iyileştirme varsa hepsinin altında AK Parti'nin imzası vardır" diyerek sözlerini tamamladı.