AK Partili Bekle'den şehit ailesine bayram ziyareti

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan ailesine bayram ziyareti yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın ailesini ziyaret edip bayramlarını tebrik etti. Cemal Bekle ziyareti sırasında şehit babası Cemil Ak ve şehit annesi Neriman Ak tarafından karşılandı. Ziyarette, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan şehit Muhammed Mustafa Ak için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

AK Partili Bekle, "Bu vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimiz için kutsal bir emanettir. Ramazan Bayramı vesilesi ile başta şuan ziyaretinde bulunduğumuz şehit Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın ailesinin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bu vesile ile de şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyorum" dedi.