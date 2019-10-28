AK Partili Bekle'den uluslararası kamuoyuna tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, merkezi İzmir'de bulunan Uluslararası Türkmen Strateji ve Düşünce Derneğini ziyaret ederek, "Uluslararası kamuoyunun, Türkiye Cumhuriyetinin terör unsurlarına karşı gerçekleştirdiği haklı mücadelesine yönelik tavrı kabul edilemez" dedi.

Uluslararası Türkmen Strateji ve Düşünce Derneği, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'yi ağırladı. Programda, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için dualar edildi.

Burada konuşma yapan AK Partili Bekle, harekatın amacına değindi. "Uluslararası kamuoyunun, Türkiye Cumhuriyetinin terör unsurlarına karşı gerçekleştirdiği haklı mücadelesine yönelik tavrı kabul edilemez" diyen Bekle, "Türkmen kardeşlerimizin, Mehmetçiğimizin daima yanında durmasından dolayı memnun olduk. Bundan sonrada Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Türkmenlerin süreçte daha aktif bir rol oynayarak bölgenin kalkınmasına katkı sunması gerekir. Zaten bu anlamda Türkmen kardeşlerimizin desteğinin her zaman aşikare bir şekilde gördük" şeklinde konuştu.

Dernek üyelerinin yoğun katılım sağladığı ziyaret programına ayrıca; Dernek Başkanı Muhammed Muhey, yönetim kurulu üyeleri tam kadro hazır bulundu. Ayrıca programa, Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkanı Ziyad Hasan da katıldı.