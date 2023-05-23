AK Partili Binali Yıldırım: “Cumhurbaşkanımız ÖTV muafiyeti konusunda cömert davrandı”

İzmir'de taksici esnafıyla buluşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV muafiyeti konusunda cömert davrandığını ifade ederek, “Otobüs, kamyon hepsi var artık. Bizim sözümüz senettir, eserdir” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmirli şoförlerle bir araya geldi. Başbakanlığı döneminde ticari araçlar için ÖTV muafiyeti getirdiklerini ifade eden Binali Yıldırım, “Şimdi Cumhurbaşkanımız daha cömert davrandı. Otobüs, kamyon hepsi var artık. Bizim sözümüz senettir, eserdir. Söz uçar, eser kalır, hizmet kalır” diye konuştu.

Taksici esnafının çok zahmetli bir iş yaptığını savunan Yıldırım, “İnsan yükü ağırdır. Siz, insana hizmet ediyorsunuz. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz ama her türlü sorunu olan insanlarla her gün berabersiniz. İnsana hizmet etmek zor bir iştir. Celil Anık'tan 3 tane siparişim var. Bu işlerin takipçisi olacağız. Pazartesiden itibaren bu mevzu benim mevzum. Ceza ve plakaları, belediyelerin gelir kapısı yapıp bunu sulandırması var. Bunlara da bakarız. Belediyeler yapmazsa Bakanlık bunun düzenlemesini yapar” şeklinde konuştu.

“Bu millet uyudu mu zannediyorsunuz”

“Güçlü irade, güçlü idare demektir” diyen Yıldırım, “Türkiye'nin bugünlerde en çok ihtiyacı olan şey de güçlü idaredir. Çünkü memleketimiz üzerinde birtakım planlar içinde olanlar var. Bunları kendileri şimdiye kadar gizli saklı yapıyorlardı. Bu seçimde beyan ettiler. PKK oradan bağırıyor. FETÖ öbür taraftan bağırıyor. Onun arkasında ipleri elinde olanlar Erdoğan gitsin diye davul zurna çalıyor. Ya neredesiniz kardeşim siz? Köpeksiz köyde değneksiz mi geziyorsunuz? Bu millet uyudu mu zannediyorsunuz? Bu millet buna yol verir mi kardeşim? Biz kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Öyle şey yok. Amerika'sı, PKK'sı, FETÖ'sü bu ülkeye ayar veremez. Hedef, Türkiye'nin bölgedeki istikrarı, güvenine yönelik bir operasyona dönüştü. Buna asla ve asla hiçbir Türk evladı bu bayrağın altında yaşayan hiçbir vatandaşımız olur vermez, rıza göstermez” ifadelerini kullandı.

ÖTV muafiyeti teşekkürü

Binali Yıldırım'ın Karayolları Kanunu'nda büyük emeği olduğunu ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise, “İlk defa 2016 yılında ÖTV muafiyeti çıktığında Binali Yıldırım'ın emeği vardı. Şu anda da tekrar ÖTV muafiyeti çıktıysa bunun sözünü Cumhurbaşkanımız verdi. Bu da yine bu ekibin özverisiyle olmuştur. Cumhurbaşkanımıza ÖTV muafiyeti açıklamasından dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.