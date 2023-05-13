AK Partili Çankırı, Anneler Günü nedeniyle Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret etti, "Annelerimiz; milletimizin birlik ve beraberliğinin temel taşlarındandır. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını Anneler Günü öncesi ziyaret etti. Partisinin Karşıyaka İlçe Teşkilatının da hazır bulunduğu ziyarette Çankırı, anıta kırmız güller bıraktı.

"Topraklarda liderleri yetiştiren annelerimizdir. Zübeyde Hanım, sadece Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değil tüm vatanın annesidir" diyen Çankırı, toplumları oluşturanların anneler olduğuna dikkat çekti. Çankırı, "Annelerimiz, milletimizin en kıymetli varlıklarıdır. Bizleri dünyaya getirerek büyüten, sevgiyle besleyen ve hayatımızın her anında yanımızda olan annelerimiz, fedakarlıkları ve sevgileriyle tüm toplumu kuşatmaktadır. Bizler, annelerimizin sayesinde bugünlere geldik. Onların sevgisi ve desteği sayesinde hayatın zorluklarına karşı mücadele ettik ve başarılar elde ettik. Annelerimiz, milletimizin birlik ve beraberliğinin temel taşlarındandır. Bugün, tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar bizim için çok değerli. Onların varlığı, güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturur. Başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım, şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.