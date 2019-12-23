AK Parti'li Çankırı: "Sadece seçimde değil her zaman sahadayız"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sadece seçimde değil her zaman halkın içerisinde, sahada olduklarını belirterek, "Vatandaşımızın 'seçim zamanı geliyorsunuz, sadece seçimde görüyoruz' algısını ortadan kaldırıyoruz. Tüm İzmir milletvekillerimiz ile buradayız. İzmir için ne yapabiliriz, bunun gayretindeyiz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, beraberinde AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, AK Parti Konak Grup Başkan Vekili İsmail Özen ve Konak Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. AK Parti heyetini misafir eden İHA Bölge Müdürü Özcan Aydın, hem yurt genelinde hem İzmir'de habercilik faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

İzmir milletvekilleri olarak sahadayız

İzmir'de seçim bittiği gün bütün vekiller olarak tekrar sahada olduklarını, aynı hızla ve aynı tempoyla çalıştıklarını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "10 gündür bütçe görüşmeleri nedeniyle İzmir'den uzak kalmıştık. Bugün itibariyle artık tekrar sahadayız. İzmir'de halkımızı dinleyip, talebini, bir eksiğini nasıl giderebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Vatandaşımızın, 'Seçim zamanı geliyorsunuz, hep seçimden seçime görüyoruz' algısını ortadan kaldırıyoruz. İnşallah İzmir'de kaybettiğimiz bütün belediyeleri ve üstüne İzmir halkına hizmet edebilecek diğer belediyelerle de 2024'te çalışmak istiyoruz." dedi.

En dikkat çeken sorun alt yapı ve ulaşım

İzmir'de karşılaştığı sorunların başında alt yapı ve ulaşım olduğunu kaydeden Çankırı, şöyle devam etti:

"Ben 24 Haziran seçimleri öncesi Mayıs ayında gelip çalışmaya başladım. Konak'ta, Alsancak'ta gezdiğimizde vatandaşın en büyük sıkıntısının alt yapı olduğunu gördük. Yağmurla oluşan su birikintileri, ulaşım, hava kirliliği, ağır koku şikayetleri ile karşılaştım. Biz Güneydoğu'da sıcak asfaltsız köy yolu bırakmadık. İzmir'e geldiğimizde sokaklarda ve şehir merkezlerindeki sokak aralarına baktığımızda hala yolları yapılmamış yerler var. Çiçekle böcekle burada insanların gözüne görsel olarak hitap ediliyor. Ama makro bir şey yapılmadığını gördük. İzmir göç alan bir şehir fakat bu haliyle göçü kaldırabilecek ne alt yapıya ne üst yapıya sahip. Biz merkezi hükümet olarak bütün illerimizde yapmamız gerekeni yapıyoruz, en önemli katkıyı buradaki yerel yönetimler sunacak. Hiçbir şekilde parti hesabı gütmeksizin İzmir halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareket ediyoruz. Bize oy vermedi diye hizmet sunmama gibi lüksümüz yok."