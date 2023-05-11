AK Partili Çankırı, seçim kampanyasında kadınlardan ilham aldı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim kampanyasında kadınların üretici kimliklerinden ilham aldıklarını açıklayarak, "Bugün kadınlara statü kazandıran güç, 'vazgeçmemenin' mücadelesidir." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim kampanyasında kadınların üretici kimliklerinden ilham aldı. 200 kişilik Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde, kadın üreticiler ile bir araya gelen Çankırı, kampanya süresince ürün tercihini kadın istihdamını destekleyen adreslerden yana kullandıklarını açıkladı. Çankırı, bin bir emekle hazırlanan yelpazeyi vatandaşlarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Dünyada bal üreten tüm arılar dişidir. Kadını ikinci sınıf görme tezi de arı gibi çalışkan kadınlarımız sayesinde gölgede kalmıştır. Dün bize 'elinin hamuruyla siyaset yapamazlar' diyen zihniyetler bugün dünyanın birçok yerinde kadınlarla yönetiliyor. Çünkü kadın güç demektir. Kadın anne demektir. Bugün kadınlara statü kazandıran güç, 'vazgeçmemenin' mücadelesidir'' dedi

Kooperatif ve Halk Eğitim Merkezleriyle çalıştı

Gıda, dekoratif aksesuar ile çok amaçlı kullanılabilecek tekstil ürünlerine varana kadar birçok alanda kooperatif üreticileri ve halk eğitim merkezi kursiyerlerinin alın teriyle seçim kampanyalarını yürüttüklerini açıklayan Çankırı şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadına verdiği değer sayesinde 21 yıldır çok güzel işler yaptık. Kadınlarımıza vermiş olduğumuz desteği katma değerli olarak geri aldık. Hem İzmir'de hem de Mardin'de kurmuş olduğum kooperatiflerin meyvelerini hep yedik. Ürünlerin hepsini dışarıda, farklı ortamlarda milletvekillerimizle ve vatandaşımızla gittiğimiz her yerde o lezzetleri tatmalarını sağladık. İzmir nezdinde faaliyet gösteren tüm kadın kooperatiflerimize, kadın girişimcilerimize ve rol model olduğunuz tüm kadınların arkasında olduğumuzu bilmelerini isterim. Biz bu kampanya döneminde yani 1 aylık süreçte hediyeliklerimizin hepsini 'kazan kazan' anlayışı ile buralardan hazırlattık. Evlere götürdüğümüz reçellerden, mutfak önlüklerinden ve çantalardan, seramik tabaklardan tutunda birçok üründe kadının eli ve emeği var."

AK Partili Çankırı, bugüne kadar Ödemiş'te bulunan Dolunay Reçelleri İşletmesi'nden reçel, Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden mutfak önlüğü, Kınık Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu çini tabak ile Karabağlar Aile Danışma Merkezi (ADEM) çalışanları ile çok amaçlı bez çanta alışverişini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.