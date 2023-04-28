AK Partili Çankırı "tarımı bitirdiler" söylemine üreticilerle yanıt verdi

Bölge Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, muhalefet çevresinde ‘ülkede tarımı ve hayvancılığı bitirdiler' iddialarına İzmirli çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek yanıt verdi. "Üreticiyle tüketiciyi buluşturduk" diyen Çankırı, sadece İzmir'de tarımsal ihracatın 3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Bölge Milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Menemen Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen fidan dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan AK Partili Çankırı, pandemi döneminde dünyanın en önemli ihtiyacının gıda olduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde toprağın her karışının işlenerek üretici ve tüketici buluşması gerçekleştirdiklerini bu sayede de gıda zincirinde olumsuz tablo yaşanmadığını söyledi.

Çankırı şöyle konuştu:

“Fide dağıtımlarında görüyoruz ki üreticiyle ve tüketiciyi buluştururken de alım garantili yerlerle de tüketiciyi üreticiyle buluşturuyoruz. Bu yüzden İzmir'de gerçekten fark oluşturduk. Bugün İzmir'de 2 milyon 870 bin sebze fidemizi, 100 ton buğday tohumunu ve 738 kilo bamya ve kavun tohumunu sizlerle buluşturuyoruz. İl ve 30 ilçe müdürlüğümüz sayesinde üretilen tüm ürünlerin nerede, ne kadar, kime, nasıl ulaştırılacağını tespit ettik. Kent genelindeki 150 bin çiftçi ve adına çok gurur verici.”

İzmir'de 7 milyar yatırım

Bakırçay ve Küçük Menderes Havzasını süs bitkileri alanında Türkiye'de marka konumuna taşıdıklarını aktaran Çankırı, “Son 20 yılda İzmir'de tarımda meyve üretimi yüzde 60 artarak 692 bin tondan 1,1 milyon tona ulaştı. Tarla bitkileri üretimimizi son 20 yılda yüzde 200 arttırarak 2 milyon tondan 6,1 milyon tona ulaştırdık. Süs bitkileri üretimimiz ise yüzde 33 artarak 342 milyon adetten 451 milyon adete ulaşmıştır. Süs bitkilerinde biliyorsunuz ki Küçük Menderes ve Bakırçay havzasını Türkiye'nin marka değerini en çok yükselten illerden biri olarak İzmir'de hizmet ediyoruz. Bunların yanında da farklı ilçelerde kurmuş olduğumuz ihtisas organizelerle, bitkisel üretime vermiş olduğumuz destekle Tıbbi Aromatik Bitkilere, çiçekçiliğe, seracılığa sadece İzmir özelinde 21 yılda 7 milyarlık yatırım yapmış olduk” diye konuştu.

Muhalefete rakamlarla yanıt verdi

Muhalefetin ‘ülkede tarımı ve hayvancılığı bitirdiler' iddialarına da sert çıkan Çankırı şunları söyledi:

“Hayvancılık anlamında son 20 yılda İzmir'de arı kovan varlığımızı yüzde 93 arttırarak yılda 149 bin adetten 288 bin adete ulaştırdık. Kanatlı hayvan varlığımız yüzde 309 artarak 7,8 milyon adetten 20 milyon adete ulaştı. Büyükbaş hayvan varlığımız ise yüzde 240 artarak yılda 264 bin baştan 778 bin başa ulaşmıştır. Küçükbaş hayvan yüzde 14 artarak 634 bin baştan 778 bin başa yükselmiştir. Su ürünleri varlığımız ise yılda yüzde 10 bin tona ulaşmıştır. Bizim burada İzmir'de tarımsal ihracatımız da yüzde 110 artışla 1,7 milyar dolardan 3 milyar dolara yükselmiştir. Bu hizmetlerin hepsinde en önemli destek, en önemli etken, en önemli aktör sizlersiniz. Şimdi Allah aşkına nasıl olur da bu yatırımları bu politikaları görmezlikten gelirler. Nasıl tarım biter nasıl hayvancılık biter diye algı oluştururlar. AK Parti hükümetleri döneminde bir karış toprağımızın bile ziyan olmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Muhalefet de haklı elbette. İzmir'den çıkamadıkları için ya da koltuklarından İzmir'i ağızlarından düşürmedikleri için tarımın hangi üretimle hangi desteklerle yapılıyor diye gidip görmedikleri için algı oluşturuyorlar."

Çankırı temasları çerçevesinde, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menemen ilçe teşkilatından partililerle birlikte ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. Çankırı'ya, 75 yıldır el yapımı doğal helva yapan Hacı Helvacı Amca işletmesinden helva ikram edildi. İlçenin Pazarbaşı Mahallesi'nde yer alan ve tarihe meydan okuyan 81 yıllık ilk bakkalı olan Kubbeli Bakkal'dan da alışveriş yapan Çankırı, bakkalın üçüncü kuşak işletmecisi 67 yaşındaki Ali Haydar Ayla ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.