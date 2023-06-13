AK Partili Çankırı'dan Aliağa-Midilli seferleri açıklaması

İzmir'in tepeden tırnağa çehresini değiştirecek projelerle kan tazeleyeceğini söyleyen Çankırı, insan odaklı her hizmetin yanında olduklarını belirterek “Başlarını kuma gömenler İzmirlinin çilesini görmemektedir” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa'da çeşitli temaslarda bulundu. Çankırı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesini ziyaret ederek ilçenin kültür ve turistik destinasyonlarında markalaşmasını sağlayacak yatırımlara ilişkin bilgi aldı. Aliağa'nın sanayide olduğu gibi turizmde de çeşitli projelerle şaha kalkacağını söyleyen Çankırı, 2019 yılında Aliağa Belediyesi ile DTO Aliağa Şubesi iş birliğinde 33 milyon TL'ye mal olması beklenen Aliağa Yolcu İskelesi ve Kıyı Düzenlemesi projesi hakkında değerlendirmede bulundu. Çankırı, “Proje fuar, piknik ve eğlence alanı, 90 araçlık otopark alanı ve yol alanına sahip. Amacımız seferlerin uygun şartlar dahilinde yaklaşık 1 saat 20 dakika olması yönünde. Bu, henüz planlama aşamasında. Seferlerin haftada 2 gün olması planlıyor. Bu seferlerle örneğin Ayvalık-Midilli'yi baz alırsak artık kökleşmiş, akraba olmuş ve belli sayıda insanın gelip gittiği bir hacim düzeyine kavuşmuş. Hükümet olarak biz Aliağa'da da bu projeyle sadece vapur seferlerinden 6 milyon TL gibi bir gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple proje sayesinde hem Aliağa sanayiden elde ettiği gelirin dışında turizmle de nefes alan hem de kültürel ve sosyal noktada zirve yapan bir adres vizyonu kazanacaktır” dedi.

"Hizmette sınıfta kaldılar"

AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır siyasi parti gözetmeksizin insan odaklı hizmet anlayışına imza attıklarını belirten Çankırı, İzmir'in tepeden tırnağa çehresini değiştirecek projelerle kan tazeleyeceğini söyledi. Hükümet olarak şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunma anlayışı ile hareket ettiklerini aktaran Çankırı, “Biz güzel İzmir'imizin her ilçesinde olduğu gibi Aliağa'da da artık sanayide olduğu gibi turizmde de cazibe merkezi haline dönüştürecek yatırımın yanındayız. Koltuklarından seçim vaatleri veren muhalefete, İzmir'de hizmet odaklı projelerin yanında olarak cevap veriyoruz. Muhalefet bu kentte hizmette sınıfta kaldığı için başını kuma gömmüştür. Gömdükleri için de görmemektedirler. Bizim için esas olan insandır ve hizmettir. Yeter ki İzmir'deki vatandaşlarımız hak ettiği yaşantıyı sürebilsinler” dedi.

Yat limanı ve marina bakanlıkta

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ilçenin deniz turizminde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek özellikle Ağapark Plajı'nın 7 yıldır mavi bayrak sertifikalı olduğunu söyledi. Acar, ilçede deniz, doğa ve gastronomi alanında yatırım hamleleriyle Aliağa'nın İzmir'in gözde ilçeleri arasında yer alması için çalıştıklarını ifade etti. Balıkçı barınağının bulunduğu yere inşa edilecek olan Aliağa Yat Limanı Marina projesinin bakanlığa gönderildiğini ve ile ilgili kurumlardan görüş alınmaya devam ettiğini hatırlattı.

Aliağa Yolcu iskelesi ve Kıyı Düzenlemesi projesi

Aliağa Yolcu iskelesi ve Kıyı Düzenlemesi projesi 33 milyon TL'ye mal olacak. 26 bin 877 metrekarelik alanın 5 bin 320 metrekaresi iskele alanı, 10 bin 747 metrekaresi park alanı, 3 bin 275 metrekaresi fuar, piknik ve eğlence alanı, 2 bin 490 metrekaresi si otopark alanı ve 5 bin 45 metrekaresi de yol alanına sahip olacak.