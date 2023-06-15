AK Partili Çankırı'dan Kılıçdaroğlu'na ‘batık gemi' benzetmesi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin” şeklindeki açıklamasına, “Sayın Kılıçdaroğlu, gemiyi Ankara'da sel sularının içinden mi yüzdüreceksiniz, yoksa İzmir'de temizlemediğiniz Körfez'den mi limana yanaşacaksınız?" sorusuyla tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasındaki ilk grup toplantısında, “Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin” ifadelerine sert çıktı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde vatandaşların sandıkta gereken cevabı verdiğini hatırlatan Çankırı, muhalefeti ‘batık gemi' olarak nitelendirdi. Çankırı, "Son seçimler gösterdi ki başarımıza tahammül edilemiyor. Meclis toplantılarında yol arkadaşlarımızı tahrik ederek gerginliklere sebep oluyorlar. Hazımsızlık büyük. Bu yüzden nerede nasıl konuşacaklarını bile şaşırmış vaziyetteler. Bu ülkenin öğretmeniyle köylüsüyle açıkça dalga geçilmektedir. Yıllardır bu ülkede muhalefet cephesinde hep yenilen taraf oldular. Şu son seçimlerde de sandıktan batık gemi olarak çıktılar. Limana nasıl yanaşsınlar?" dedi.

Çankırı, CHP'li yerel yönetimlerin gönül ve hizmet belediyeciliği anlayışından yoksun olduklarını öne sürerek, Ankara'da yaşanan sel felaketi ve İzmir Körfezi'ndeki kötü koku sorununu hatırlattı. Çankırı, “Biz AK belediyeciliği İzmirlilerle en kısa sürede tanıştırmak istiyoruz; çünkü bu kent artık ‘yeter' diyor. Islah çalışmaları yarıda kalmış dereler İzmir Körfezi'ni kirletiyor. İzmir'in en büyük sorunlarından biri yağmur suyu ile kanalizasyonların bir arada olması. Bu da hem taşkınlara hem de pis kokulara sebep oluyor. Ankara'ya bir başkente araçların sel sularında yüzdüğü evlerin neredeyse kullanılamaz hale geldiği görüntüler yakışıyor mu? Merak ediyorum da Kılıçdaroğlu gemiyi Ankara'da sel sularının içinden mi yüzdüreceksiniz yoksa İzmir'de temizlemediğiniz Körfez'den mi limana yanaşacaksınız?” dedi.