AK Parti'li Çiftçioğlu'nun iddialarına Karşıyaka Belediyesinden yanıt

İZMİR (İHA) –AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nun Karşıyaka Belediyesinde maaş krizi yaşandığı yönündeki iddialarına Karşıyaka Belediyesi yanıt verdi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediyesi ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Başkan Çiftçioğlu, “Karşıyaka Belediyesinde, memur statüsündeki 416 personele 15 Kasım itibariyle maaşlarına ek olarak düzenli şekilde yatan yaklaşık 2 bin 900 liralık paylarının ödenmediği ortaya çıktı. KENT A.Ş. çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı doğrultusunda ödeme yapılmadı. Bir personelin maaşını ödeyebilmek için başka bir personelin hakkı gasp ediliyorsa orada belediyecilik bitmiştir" dedi. "Hani siz emekçiydiniz, sosyal demokrattınız, işçiden yanaydınız?" diye soran Çiftçioğlu, Başkan Tugay'ın eşine KENT A.Ş.'den lüks bir makam aracı da tuttuğunu iddia ederek, ”Karşıyaka Belediyesi iflasa sürüklenirken, Tugay zevk ve gösterişten geri kalmıyor. Kanun gereği ruhsatı KENT A.Ş.'ye ait olan bir binek araç, KENT A.Ş. çalışanı dışında bir kişi tarafından kullanılamaz. Bu bir zimmet suçudur. Yetkilileri göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Siyaseti bulaştırdı”

KENT A.Ş. çalışanlarına ödeme yapılmasının altında siyasi hesapların olduğunu da belirten Başkan Çiftçioğlu, şöyle devam etti:

“KENT A.Ş. çalışanları arasında bulunan CHP Karşıyaka üyesi işçilerin, delege seçimleri öncesi Başkan Tugay'ın yönlendirdiği listelere oy vermeleri istendi. Bu noktada KENT A.Ş. çalışanlarına siyaseten maaş ödemesi yapılacak. Cemil Tugay, belediye yönetimini kirli siyasetine alet ediyor. Delege seçimleri olmasa KENT A.Ş. çalışanları akıllara gelmeyecek. Kirli siyaseti bırakıp, ilçeye nasıl hizmet ederim diye kafa yormalılar, bunlar samimiyetsiz.”

“Hem kendisine hem eşine lüks makam aracı aldı”

Başkan Tugay'ın, ruhsatı KENT A.Ş.'ye ait aracı da eşine tahsis ettiğini iddia eden Çiftçioğlu, “Personellerinin maaşlarını ödemeyerek emek hırsızlığı yapan Tugay, 35 KSK 35 lüks aracına keyifle binmeye devam ediyor. Bununla da yetinmeyip, ruhsatı KENT A.Ş.'ye ait olan 35 KRS 35 plakalı lüks otomobili de eşine makam aracı olarak tahsis ederek kanunsuz bir işe imza attı. Bu duruma tanık olan çok sayıda kişi de var. Kanun gereği ruhsatı KENT A.Ş.'ye ait olan bir binek araç, KENT A.Ş. çalışanı dışında bir kişi tarafından kullanılamaz. Bu bir zimmet suçudur. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Personellere maaş yok ama iki lüks araç Tugay ailesine tahsis edilmiş durumda. Sözde emekçi, sözde halkçı, sözde sosyal adalet savunucusu Cemil Tugay'ı kınıyorum” dedi.

"Başkanımızın lüks makam aracı yoktur"

Karşıyaka Belediyesi ise Çiftçioğlu'nun iddialarına "AKP Karşıyaka İlçe Başkanı'nın bir kez daha yalan, iftira ve çarpıtmalarla dolu bir başka açıklamasına cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Açıklamalarında CHP'nin parti içi delege seçimlerine müdahale amacını taşıdığı çok net belli olan ifadelerini ayrıca çok düşündürücü bulduğumuzu da söylemek zorundayız" ifadeleri ile yanıt verdi.

Açıklamada ilk olarak lüks araç konusunda cevaben, "Karşıyaka Belediye Başkanımızın lüks makam aracı yoktur. Bahsi geçen, bir önceki dönemde alınmış olan araç satılmıştır ve şu anda makam aracı olarak kullandığı araç eşine tahsis edildiği iftirası atılan eski model araçtır. Eşine araç tahsis edenleri başka belediyelerde arayabilir, ancak bizim böyle bir uygulamamız olmadığını üzüntüyle kendisine bildiririz. Aynı zamanda Kent A.Ş. yönetim kurulu başkanı olan, herhangi bir ücret almadan sorumluluk gereği bu görevi devam ettiren belediye başkanımızın bu aracı kullanma hakkının olup olmadığını tartışma gereği bile duymuyoruz" denildi.

"Maaşlarının tamamı ödenmiştir"

Karşıyaka Belediyesi memurlarının maaşlarının tamamının ve ek olarak ulaşım paralarının her ay olduğu gibi bu ay da zamanında eksiksiz ödendiği vurgulanırken, "Personel A.Ş. işçilerinin maaşlarının tamamı ödenmiştir. Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının yüzde 75'i ödenmiştir ve personelin geçen aylardan kalan maaş alacakları kesinlikle yoktur. Kent A.Ş. çalışanlarının kalan yüzde 25 ödemeleri en kısa zamanda yapılacaktır. Memurların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maaş farkları; AKP hükümeti tarafınca aslında ödenmesi istenmeyen ama sendikaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazandığı davalar nedeniyle hükümetin kabul etmek zorunda kaldığı ancak 1100 TL ile sınırladığı, ve pek çok AKP'li belediyenin “hiç” ödemediği bir ek ödemedir. Toplu iş sözleşme farkı Karşıyaka Belediyesinde ve pek çok CHP'li belediyede hükümetin engellemelerine rağmen hükümetçe konulan sınırın çok üzerinde ödenmektedir. Karşıyaka Belediyesinde bu aya kadar toplu iş sözleşme farkları maaş gününde eksiksiz yatmıştır ve “bundan sonra da ödenmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"Farklar gecikmeli yatırılacak"

Kasım ayında İller Bankasından Karşıyaka Belediyesine ödenen miktarın alışılagelenin çok düşük oranında tahakkuk ettiğini, üstüne yaklaşık yüzde 40 kesintiye maruz kaldığını ve beklenenin çok altında gerçekleştiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Buradan kaynaklanan ödenek sıkıntısı nedeniyle, memur toplu iş sözleşme farkları gecikmeli yatırılacaktır. Ancak bu sürenin 10 günü geçmemesi öngörülmüş ve gerekli açıklama sendika temsilcilerine yapılmıştır. Karşıyaka Belediyesinin geçmiş dönemden gelen borçlar nedeniyle son birkaç yıldır bazı sıkıntılar yaşadığı herkesin bildiği bir gerçektir. Ancak alınan önlemler bu sıkıntıları aşma yolunda önemli bir mesafe almamızı sağlamış, belediyemizin çalışanlar, halk, iş ve finans dünyasındaki güvenilirliği her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu süreçte özellikle son 2 ayda yaşanan personel ödemeleri ile ilgili sorunlar bizi en çok üzen konuların başında gelmektedir ama belediye personelimizin de çok iyi bildiği gibi personel ödemelerindeki aksamalar geçmiş yıllara oranla çok daha az düzeydedir ve yakında tümden ortadan kalkacaktır. CHP delege seçimleri ile ilgili en son konuşması gereken kişi AKP İlçe Başkanı'dır. Cumhuriyet Halk Partisinin kendi delege seçimleri ile ilgili AKP İlçe Başkanı'nın önerilerine ihtiyacı yoktur. Bu konuda söylediği sözler kendisinin CHP içinde taraf olduğu izlenimi oluşturmaktadır ki, bu durum inanılması güç ve ibret vericidir. Kendisine yalan yanlış bilgi aktarımını yapan kişilerin kimler olduğunu tahmin etmek dahi istemiyoruz."