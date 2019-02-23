AK Parti'li Dağ, Başkan adayı İçelli'ye Tire'de oy istedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Tire ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı adayı Selman İçelli'ye Tire'de oy istedi.

Tire Öğretmen Evi'nde belediye meclis üyelerinin ve partililerin katıldığı kahvaltı programı ve ardından Gökçen, Kahrat ile Eğridere kırsal mahallelerinde vatandaşlara hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından 4 yıl 3 ay bu ülkede seçim olmayacağını hatırlatarak, "1969 yılından bu yana Türkiye'de 4 yıl 3 ay seçim olmayan bir dönem olmamış. Şimdi ilk defa böyle bir dönemi yaşayacağız. Onun için de burada istikrarın devamı ve korunması ülkemiz ve coğrafyamız için önem arz ediyor. Biz burada ilçe belediye başkanını, büyükşehir belediye başkanını ve mahalle muhtarını seçeceğiz” dedi.

Milletvekili Dağ, köy tüzel kişiliklerinin yeniden verilmesi yönünde bir kanun teklifi sunduğunu belirterek, “Benim uzun zamandır takip ettiğim bir mesele var. Çoğu köyümüzde köy tüzel kişiliği malları vardı. Köylüler bu malları icara verip köyün kendi ihtiyaçlarını bunlarla beraber görüyorlardı. Köy tüzel kişiliği kalkınca bu mallar belediyeye geçti. Şimdi ben bir kanun teklifi verdim. Cumhurbaşkanımızla da görüşüp mahalleye dönüşen köylerin köy tüzel kişiliğinin tekrar verilmesi ile ilgili bir girişim başlattım. Seçime kadar belki olması mümkün değil yarın meclis başkanı seçiminden sonra meclis tatile girecek. Dolayısıyla seçimden sonra ben bunu inşallah özellikle takip edeceğim” diye konuştu.

Bir belediye başkanının arkasında iktidar desteği olmadan şehre bir şey kazandırma imkanının olmadığını ifade eden Dağ, "Bir belediye başkanı 10 milyon bütçe ayırdığı yatırımdan ne Eğridere'ye ne Gökçen'e ne de Tire merkeze bir şey sunabilir. İktidar desteği şart. Bayındır'da şu geçen 5 senede neler olduğuna bakın. 2014'e kadar ne oldu, 2014'ten sonra ne oldu. Ben 2011'de milletvekili oldum. İlk milletvekili olduğumda Bayındır belediye başkanımız beni aradı. Adliye binası yeri ile ilgili bir konu vardı. Milletvekili olarak yaptığım ilk iş o iş. Belediyeye ait olan araziyi Adalet Bakanlığına geçirip yatırım programına alarak adliye binasını yaptık. Duble yol yaptık. Bir ilçenin belediye başkanı kendi projesini hazırlayıp, şehir plancısını, mimarını, avukatını çalıştırıp, dosya hazırlayıp bize getirirse biz de onun işini rahat rahat Ankara'da takip ederiz, çözeriz” şeklinde konuştu.

Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Bayındır ve Tire'yi birbirinden ayırmadan hizmet götürülmesi konusunda adaletli olduklarını kaydeden Dağ, "Diyorlar ki, ‘Ödemiş'te ve Kiraz'da fakülte var Tire'de niye yok. Bu AK Parti, Milletvekili Hamza Dağ ayrımcılık mı yapıyor?' Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem elinde dosya ile geldi. İmamı Birgivi'nin memleketi İslami İlimler Fakültesi kurulsun dedik. Kiraz Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu belediye başkanlığı binasını fakülteye verdi. Cumhurbaşkanımıza gittik dosyayı verdik. Biraz zor oldu ama çözdük. Sosyal medyadan paylaşımlar yaparak rektörün, bölgenin milletvekilinin haberinin olmadığı bir iş olma ihtimali yok. Belediye Başkanımız inşallah 1 Nisan'dan sonra Selman İçelli getirecek dosyayı, hazırlayacak yerini, gerisini çözmek de bize düşecek ve çözeceğiz. Fakülteyi inşallah nasıl Ödemiş'e ve Kiraz'a kazandırmışsak Tire'ye de Allah'ın izniyle kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Tire'de 8 belediye başkan adayının bulunduğunu dile getiren Dağ, "İlçe belediyesi için 8 aday var. Seçimin kimler arasında geçeceğini siz gayet iyi biliyorsunuz. Genel merkezi olmayan, genel başkanı milletvekili dahi olmayan bir partinin belediye başkan adayı Tire'de belediye başkanı olsa da Tire'ye bir faydası olmaz. Bu belediye başkanı 5 sene boyunca makam arabasıyla gezer, 10 tane belediye meclis üyesi olur, 100 tane de işçi olur. 5 sene geçer biz yine aynı şeyleri konuşur oluruz. 1 Nisan sabahı Selman İçelli Belediye Başkanı olduğunda, Cumhur İttifakı kazandığında, bizim omuzumuzda yük artıyor. Biz artsın istiyoruz. Belevi yolunu bitireceğiz zaten. Belediye bizde olsa da yapacağız, olmasa da yapacağız. Tire'ye otopark lazım, Tire'de değişim lazım, turizmin gelişmesi lazım. Bizim mutlaka belediye ile çalışmamız gerekiyor. İmarı, yolu belediyenin yapması gerekiyor. Burada bir düğün salonu, arazi yolu istediğinizde bunları büyükşehir belediyesi bizde olmayınca bizim yapacağımız bir şey yok” dedi.