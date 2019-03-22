AK Parti'li Dağ: "CHP, listelerini İzmirlilere açıklamak zorunda”

İzmir'de CHP'nin aday belirleme sürecinde vahim hadiseler yaşandığını ifade eden Dağ, "CHP yönetiminin İzmir ile İzmir'den milletvekili seçilmiş olmaları dışında bir bağlantısı olmayan isimleri, toplum mühendisliği yaparak şehrimizi kendilerince dizayn etmeye çalışıyorlar. Geçmişte terörle ilişki kurmuş ve şimdi CHP listelerinden meclis üyeliğine aday gösterilmiş isimlerle ilgili gerekli açıklamayı İzmirlilere yapmak zorundalar” dedi.

İzmir'de 3 radyonun ortak yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ yerel seçim sürecine ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağ, 31 Mart Yerel Seçim sürecinde sahada vatandaşlarca gösterilen teveccühün yüksek olduğuna değinerek, “Gittiğimiz her yerde fazlaca teveccüh ve sahiplenme var. İzmir'in tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın hem o ilçedeki adayımızı hem de Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı sahiplendiklerini çok açık bir şekilde görebiliyoruz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçtiği günden itibaren CHP'yi kendi kimliğinden uzaklaştırdığını ifade eden Dağ, "Kılıçdaroğlu bir şekilde CHP'nin Genel Başkanı oldu ve sonrasında CHP sistematik olarak Atatürkçü-Sosyal Demokrat kimliğinden uzaklaştı ve marjinal bir parti görünümüne doğru evrildi. Ben İzmir'de 4 dönemdir milletvekiliyim. Öncesinde de burada öğrenci oldum, yaşadım. İş hayatına ve siyasete İzmir'de adım attım. Bu şehri biliyorum ve insanlarını tanıyorum. İzmir'in sosyolojisi CHP'nin yaptığı gibi bir politika veya aday dayatmasını kabullenmez. Vatandaşlarımız CHP'nin İzmir'deki yerel yöneticilerinin şahsi kazan-kazan formülüyle hareket ettiklerinin farkındalar. Bu yüzden bu seçimde gerçekten İzmir CHP için kağıt üzerinde yaptıkları hesapta olduğu gibi çantada keklik değil” şeklinde konuştu.

“Nerede durduğunuz kimliğinizi belirler”

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in geçmişte kayyum atanan belediyelere ve FETÖ'nün yayın organlarına destek verdiğini öne süren Dağ, “Böyle bir durumda genel siyaseti ilgilendiren bir hadise yaşandığında bir partinin genel başkanı, grup başkan vekili, milletvekilleri yaşanan hadise ile ilgili değerlendirmede bulunabilirler. Bu siyasetin doğasında olan bir durumdur. Fakat 43 bin nüfuslu bir ilçe belediye başkanı böyle bir meselede haber alır almaz anında tepki göstererek ‘işte şimdi tankların üstüne çıkma vaktidir, asıl darbe budur' şeklinde bir açıklama yapıyorsa, bunun altında başka bir şey vardır. Kayyum atanan belediyelere sahip çıkan ve kazılan hendeklerin planlayıcısı Kandil'dir. Diğer tarafta FETÖ'nün yayın organları Samanyolu TV ve Zaman Gazetesi'ne yapılan operasyon var. Orada da Sayın Soyer'in devletin karşısında tavır aldığını gösteren, devleti bir korku imparatorluğu olarak ifade eden açıklamaları söz konusu. Tunç Soyer FETÖ'cüdür diyemem, böyle bir şey söz konusu değil ancak kritik zamanlarda nerede durduğunuz da kimliğinizi belirler. Bu olaylara baktığımızda birinde Kandil'e, diğerinde ise Pensilvanya'ya çakılan iki selam görüyoruz” dedi.

“Bunu İzmir'e açıklamak zorundalar”

İzmir'de 14 ilçede CHP listelerine meclis üyesi adayı olarak giren ve geçmişte terörle ilişkisi bulunmuş 27 kişi olduğunu dile getiren Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

“CHP'nin belediye başkan adayı diyor ki ‘Böyle bir şey varsa devlet müdahale etsin.' Vaktiyle devlet gerekli müdahaleyi etmiş zaten. Şimdi artık burada adaylık için yasal bir mani olmayabilir. Ancak şu bir gerçek ki CHP'nin listelerinde geçmişte terörle kurduğu ilişki aşikar olan isimler var. Bu yönde yaptığımız açıklamaya herhangi bir itiraz gelmiş değil. Ortada bir gerçeklik olduğu için bunu inkar edemiyorlar. Biz İzmir'e karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik ve görevimizi ifa ettik. CHP yönetimi ve Tunç Soyer de üstlerine düşeni yapmalı ve İzmirlileri bu konuda aydınlatmalıdırlar. Tepkimizi manipüle ederek İzmirlileri aldatmaya çalışmak beyhude bir çabadır. Çünkü artık tüm İzmir CHP'nin kurduğu oyunun ve bu oyunun aktörlerinin kimler olduğunun bilincindedir. Bu listelerde yer alan isimlerin İzmir'in değerlerine ve insanlarına hizmet edebileceklerini düşünmek ancak yersiz bir iyi niyetin göstergesidir. Bu durumu CHP'liler İzmir'e ‘Yatmış çıkmış gelmiş siyaset yapıyor, ne var ki bunda' şeklinde söyleyip geçemezler. Bu meseleyi İzmir'e, İzmir'in vatanperver insanlarına açıklamak zorundalar."