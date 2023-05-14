AK Partili Dağ, oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey ilkokulu 2147 nolu sandıkta oyunu kullandı

Eşi Zeynep ile birlikte oy kullanacağı okula gelen Dağ, okulun önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirip tek tek selamlaştı. Dağ, daha sonra vatandaşların yanından ayrılarak oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Dağ, kabine geçerek oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “14 Mayıs 2023 Türkiye demokrasisi için çok tarihi günlerden birini yaşıyoruz bugün. En tarihi gün olan seçimler noktasında hepimize referans gösterdiği 14 Mayıs 1950'nin neredeyse bir dönemini yaşıyoruz. Bir zamanını yaşıyoruz Biz oyumuzu kullandık. İnşallah bugün yine Türkiye demokrasi tarihine bir demokrasi şöleni olarak geçecektir. İnşallah bugün milletimiz önümüzdeki 5 sene ülkemizi yönetme noktasında olacak hem siyasi partilere hem de Cumhurbaşkanı adaylarına tercihinde bulunacaktır. Bizim arzumuz isteğimiz. İnşallah ülkemizin huzurunun daim etmesi birlik ve beraberliğinin daim olması istikrarının sürmesidir. Takdir yüce milletimizindir Rabb'im yar ve yardımcımız olsun” dedi.