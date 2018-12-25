AK Parti'li Dağ: "Tire-Belevi yolu öncelikli yatırımımızdır”

Tire-Belevi yolu bizim önceliğimiz, öncelikli yatırımımızdır” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sene 16 Nisan referandumundan önce yapımına başlanan İzmir Tire-Belevi yolunda yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye yapılan itiraz üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı ve ardından yürütücü firmanın değişmesinden sonra faaliyetin durma noktasına geldiği inşaat çalışmaları yeniden hız kazandı. Yolun temelini dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan ile birlikte atan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın girişimleriyle yolun yapımına devam edilmesine karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dağ, "Tire-Belevi yolu öncelikli yatırımımızdır" dedi.

Temelini attıkları yolun durma noktasına gelen inşaat çalışmalarının hızla devam edeceğini ifade eden Dağ, "Yapılması planlanan ve gerekli çalışmalar sonucunda yapımına başlanan Tire-Belevi yolu bölge insanımız için bir ihtiyaçtan da öte zorunluluk. Bu yolun yapılmasını gerektiren etkenleri düşündüğümüzde birçok sebep sayabiliriz ama bu sebepler arasında en önemlisi de tabii ki vatandaşlarımızın ulaşım kanallarını sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek" ifadelerini kullandı.

"Yolun inşaatına hızla devam edileceğinin sözünü aldık”

Bu yolun geçmişten bu yana kazalara sebebiyet verdiğini ve yapımının bir an önce tamamlanmasının önem taşıdığını belirten Dağ, "Yolun temelini attıktan sonra çalışmalar hızla başladı. Belevi Gölü'nün zemin ıslahı ve dolgu çalışmaları yapıldı ama akabinde o aşamada bir mahkeme süreci yaşandı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından gerçekleşen yeni bir ihale ile yüklenici firma değişti. Yüklenici firma ihale dönemiyle çalışma dönemi arasında gerçekleşen kur dalgalanmasını ve maliyet artışını öne sürerek maalesef işi yavaşlattı. Geçtiğimiz haftalarda yolun çalışmaları durduğuna ilişkin haberlerden sonra harekete geçtik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yolun inşaatına hızla devam edileceğinin sözünü aldık. Tire-Belevi yolunun bölge insanımız için ne denli bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bunu bildiğimiz için de diyoruz ki Tire-Belevi yolu bizim önceliğimiz, öncelikli yatırımımızdır" diyerek sözlerini noktaladı.