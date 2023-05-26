AK Partili Dağ'dan muhalefete sert gönderme

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği ‘Hemşehri Dernekleri Kadın Buluşması'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "PKK terör örgütü, birilerinin hakkını hukukunu savunmak için çıkartılmış bir örgüt değildir. ‘Terör örgütü elebaşlarını serbest bırakacağım' diyenler,

siyaseten bedel ödedikleri gibi tarihte de bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin, insanların değerlerine aykırı siyasete devam ederseniz bunlar daha iyi günleriniz" dedi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği ‘Hemşehri Dernekleri Kadın Buluşması'na AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Dilek Yıldız Büykdağ ev sahipliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı ve hemşehri derneklerinden çok sayıda kadın katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ burada yaptığı konuşmada, "PKK terör örgütü, birilerinin hakkını hukukunu savunmak için çıkartılmış bir örgüt değildir. ‘Terör örgütü elebaşlarını serbest bırakacağım' diyenler, siyaseten bedel ödedikleri gibi tarihte de bedelini ödeyecekler. Pazar günü kaybettiğinizle kalmayacak bu iş. Milleti bu kadar mağdur ettiniz, korkuttunuz. Bunun bedelini siyaseten de, tarih önünde de, hukuk önünde de ödeyecekler. HDP'nin yapmış olduğu siyaseti de biliyorum. Burada oy veren HDP'li seçmenlerin tamamı LGBT'ye karşı ama siz yöneticiler LGBT sözcülüğü yapıyorsunuz. HDP'ye oy veren seçmenin kahir ekseriyeti sözde Ermeni soykırımı yalanının savsata olduğuna inanıyor ama siz çıkmışsınız bu ülkeye ‘Ermeni soykırımı savsatasını' tanıyın diyorsunuz. 1915'te Birinci Dünya Savaşı ortamında yaşanan hadise Kürtler ve Ermeniler arasında yaşanan hadise, siz kimin tarafını tutuyorsunuz? Seçmen görmüyor mu, görüyor. Bu ülkenin, insanların değerlerine aykırı siyasete devam ederseniz bunlar daha iyi günleriniz. Bu milletten şamar yemeye devam edersiniz. Birileri gibi Diyarbakır'da başka, Trabzon'da başka konuşmuyoruz. Çünkü haklıyız, doğruyu görüyoruz, doğruyu söylüyoruz" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara her zamankinden daha fazla imkan vermeye gayret etmiştir"

Hamza Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"‘Bu millet bizi anlamıyor' demiyoruz, ‘Bu millet bizi bilmiyor, bilemiyor' demiyoruz veya millete hakaret etmiyoruz. Birilerinin 14 Mayıs'ta çıkan neticeden sonra depremzedelere başlayarak millete hakaret ettikleri gibi bizim öyle bir gündemimiz olmadı, olamaz. Kadınlar üzerinden bir propaganda yapma gayretleri vardı, biz onlara karşı hiçbir laf söylemiyoruz. Sadece İzmir'deki iki milletvekilimizi gösteriyoruz. Diyoruz ki ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz kadınlar üzerinden bize bir şey söylemeyi bırakın. CHP'liler kendilerine bu konuda ne kadar temsiliyet verdiler, nasıl bu noktada adım attılar ona baksınlar. AK Parti kadın hareketidir. Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara her zamankinden daha fazla imkan vermeye gayret etmiştir.”

Sandığa gitme ve sahip çıkma çağrısı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hayata geçirdiklerimizle kadını hem istihdamda, hem siyasette, hem eğitimde hem de ticaret hayatında önemli kıldık. Bazıları kadınlar üzerinden algı yaparken, biz AK Parti olarak hep kadının arkasında olduk, aileyi güçlendirdik'' dedi.

AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı, konuşmasının sonunda pazar günü yapılacak seçimler için sandığa gitme ve sahip çıkma çağrısında bulundu.

"Yeni dönemde daha da güçlü olacağız"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da, "40 günden fazladır seçim çalışmaları için sahalardayız. Bazen yorulduğumuzu hissediyoruz ama vatandaşlarla

kucaklaştığımızda, onlarla bir araya geldiğimizde yorgunluğumuzu unutuyoruz. Daha önce bir gazeteci olarak bazı sorun ve talepleri bir yerlere ulaştırmak için bir köprü görevi görmüştük. Şimdi de siyasette bunu yapacağız. 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da seçtirerek yeni dönemde daha da güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

50 ilin dernek yöneticilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "AK Parti olarak her zaman kadının yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.