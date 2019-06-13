AK Parti'li Demirtaş'tan, CHP'li Başkan Karakayalı'nın uygulamalarına tepki

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın seçim öncesi verdiği vaatlerin aksine uygulamalarda bulunduğunu, belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergeleri oylamaya sunmadan geri çektiğini öne sürerek bu tavrın ilçeye zarar verdiğini belirtti.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Kemalpaşa Belediye Başkanı seçilen Rıdvan Karakayalı'nın bazı uygulamalarına tepki gösterdi. Karakayalı'nın seçimden önce meydanlarda belediye bünyesine 5 bin kişiyi işe alacaklarını vadedip, belediyeyi Kemalpaşalılar ile birlikte yöneteceği sözlerini hatırlatan Demirtaş, bu sözlerin aksine belediyenin bazı işlerinin Kemalpaşa dışından firmalara verildiğini, yine ilçe dışından belediyeye atamalar yapıldığını söyledi. Ramazan Bayramı öncesi yaklaşık 15 kişinin işine son verildiğini kaydeden Demirtaş, işten çıkarmaların devam edeceği ve bu sayının toplamda 170 kişiyi aşacağı yönünde bilgi aldıklarını ifade etti.

Bu uygulamalarının yanı sıra Başkan Karakayalı'nın belediye meclisinin çalışmalarını aksattığını da iddia eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Sayın Karakayalı, Cumhur İttifakı olarak sayıca üstün olduğumuz Kemalpaşa Belediye Meclisi'nde kendisi tarafından verilen önergeleri meclisten geçiremeyeceğini anlayınca, yetkisi olmadığı halde AK Parti ve MHP'li üyelerin meclise getirdiği önergeleri oylamaya sunmadan geri çekerek Belediye Meclisi Yönetmeliğinin 11'inci maddesini ihlal etmiş ve meclisin çalışmasına engel olmuştur. Her fırsatta meclis üyelerine mahkeme yolu gösteren Karakayalı'nın Kemalpaşa Belediye Meclisi'ni işlevsiz bir hale getirmek istediği ve AK Parti ile MHP'li meclis üyelerinin önergelerini kasten gündeme almama noktasında haksız direnç gösterdiği görülmüştür. Biz iktidar partisi temsilcileri olarak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve kanunlarına karşı çıkan halkın oyları ile seçilmiş meclis üyelerine saygısızca davranan her kim olursa olsun, bundan sonra karşılarında demokrasi ve kanunlar çerçevesinde bizi bulacaktır. Bugüne kadar vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmeyip, söylemleri ile eylemleri birbirini tutmayan Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın sergilemiş olduğu hukuksuz ve sorumsuz tutum ve davranışların takipçisi olacağız."