AK Partili Doğan'dan gençlere ve çocuklara söz

Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı AK Partili Bilal Doğan, Karabağlar'ı adım adım dolanarak projelerini anlatmaya devam ediyor. Karabağlar'ın çocuklarının ve gençlerinin de Karabağlar gibi göz ardı edildiğini söyleyen Doğan, en büyük hayalinin mutlu ve üretken bir gençlik olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı AK Partili Bilal Doğan, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'la birlikte bir dizi program gerçekleştiren Doğan, çalışmalarını Eski İzmir ve Bozyaka'da esnaf ziyaretlerinin ardından Yunus Emre, Sevgi ve Limontepe mahallelerinde sürdürdü. Çalışmalarında vatandaşların sorunlarını dinleyerek projelerini aktaran Doğan, mahalleler arasındaki hizmet dengesizliğine dikkat çekerek, yönetimlerinde tüm mahalleleri yaşanabilir kılmak için çalışacaklarını vurguladı.

Annelerin en büyük şikayeti

Karabağlar'ın toplam 58 mahallesi bulunduğuna dikkat çeken Doğan, bir çok mahallede çocuk parkı bile bulunmadığının altını çizdi. Karabağlar'da çocukların oyun oynayabilecekleri parkların yetersizliğinden her annenin yakındığını söyleyen Doğan, “Çocuklarımız da Karabağlar'ın kendisi gibi mahrumiyete mahkum edilmiş durumda. Ne bir parkları, ne de boş vakitlerini geçirebilecekleri tesisleri var. Anneler çocuklarını yüzme öğrenmeleri için başka ilçelere gönderiyor. Bir çok çocuğumuz ise daha ayaklarını suya sokmamış durumda. Annelerimiz bizi yolda çevirip dert yanıyor. Biz de onlara her defasında söz veriyoruz, devlete ait ne kadar boş alan var ve planlama dahilinde ise oralara çocuklarımız için parklar yapacağımızı söylüyoruz. Tesisler kuracağımızın sözlerini veriyoruz. Karabağlar'ın şu anki durumundan ne çocuklar ne de yetişkinler memnun. Ama hep birlikte 1 Nisan sabahına mutlu uyanıp, bütün halkımızın isteklerini yerine getirmeye başlayacağız” dedi.

''Üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız''

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi'nin sözlerine de değinen Doğan, ''Büyükşehir adayımız Nihat Zeybekçi'nin her 50 bin nüfusa bir yüzme havuzu, her 25 bin kişiye de bir spor salonu sözü var. 500 bin nüfuslu Karabağlar'da bu 10 yüzme havuzu, 20 spor salonu anlamına geliyor. Bu tesislerle biz yalnız çocuklarımızın güzel vakitler geçirmesini sağlamakla kalmayız, aynı zamanda Karabağlar'dan dünya çapında sporcular, şampiyonlar çıkarırız. Biz de yerel yönetimi aldığımız takdirde tesislerin kalitesinin her geçen gün yükselmesi için elimizden çabayı göstereceğiz. Spor alanında başarılı gençlerimize burslar verip teşvik edeceğiz'' diye konuştu.

''Bu kısır döngüye son vereceğiz''

Tek bir sinema ve tiyatro salonu bile bulunmayan Karabağlar'da gençlerin geleceksizliğe ve boşluğa itildiğine vurgu yapan Doğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Dünya değişiyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın da ihtiyaçları buna paralel olarak değişiyor. Ancak bu değişime ve dönüşüme ayak uyduramayan bir yerel yönetimle karşı karşıyayız. Bugünü planlamayan ve çocuklarını mağdur eden bir yerel yönetimin 40-50 yıl sonrasını planladığını söylemesi ise gerçekten trajikomik ama biz bu kısır döngüden Karabağlarlı kardeşlerimizi kurtaracağımızın sözünü veriyoruz.''