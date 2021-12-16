AK Partili Güldoğan: "Başarı için gençlerimize daha çok spor yaptırmalıyız"

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, Bornova'daki sportif tesislerden gençlerin daha fazla yararlandırılması konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Gündoğan, "Başarılı gençlerimizin sayılarını arttırmak da spora kanalize edilen gençlerin sayısının artmasından geçiyor" dedi.

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, son yıllarda Türkiye olarak sportif anlamda kazanılan başarılarda altyapının önemli olduğuna dikkat çekti. Güldoğan, "Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük destek ve katkıları olduğunu biliyoruz. Biz de Bornova'mızda, nasıl Cumhurbaşkanımız spor ve sporcuya destek veriyorsa, bizim de yeni şampiyonlar çıkması ve sayılarının artması için altyapı hazırlama ve tesis kazandırma mecburiyetimiz var" dedi.

Bornova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş ve İnönü Mahallesi'ndeki Vali Hüseyin Öğütçen Spor Salonu Sorumlusu Hüsnü Çetin'in ziyaretinde konuşan Veysel Güldoğan, "İlçe teşkilatı olarak biz de elimizden geldiğinde katkı koymak mecburiyetindeyiz. Özellikle, amatör spor branşlarında ilklerin ilçesi olan Bornova'da son yıllarda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda pek çok sporcumuzun dereceye girmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu gençlerimizin sayılarını arttırmak da spora kanalize edilen gençlerin sayısının artmasından geçiyor. Bizim, AK Parti olarak spora ve sporcuya bakış açımız bellidir" diye konuştu.

Öte yandan Güldoğan, bakanlık genelgesi ile okulların spor salonu ve tesislerinin de ücretsiz olarak spor yapanlara tahsis edilmesi konusunda da gerekli çalışmalarının devam ettiğini, bu konunun da takiplerinde olduğunu sözlerine ekledi.