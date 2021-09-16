AK Partili Günaydın: "Torbalı yollarında hizmet, eziyete dönüştü"

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, ilçedeki yol çalışmalarının eziyete dönüştüğünü belirterek, "En işlek caddeler bile çok kötü. Vatandaşlar, esnaf kendi çabalarıyla tozu toprağı temizliyor. Pazar yeri esnafının bölgesinde çukurlar oluşuyor." dedi.

Aylardır süren Torbalı yol çalışmalarından yakınan Başkan Günaydın, Torbalı halkının, yol çalışmalarında ortaya çıkan tozdan dolayı, yaz ayını pencere açmadan geçirdiğini vurguladı. Başkan Günaydın, “Yağmurlarla birlikte daha kötü olacağını düşünüyorum. En işlek caddeler bile çok kötü. Vatandaşlar, esnaf kendi çabalarıyla tozu toprağı temizliyor. Pazar yeri esnafının bölgesinde çukurlar oluşuyor. Geçenlerde gördüm, gelin aracında ‘Aşkımız, Torbalı'nın yol çalışması gibi olsun, hiç bitmesin' yazıyor. Espri konusu oldu bu. Yerel belediyeye sesleniyoruz, bu iş eziyete döndü. Araçların alt takımları paramparça oluyor” şeklinde konuştu.

“Meclis üyeleri Tor-Bel'den maaş alıyor”

Halkın oylarıyla seçilen meclis üyelerinin, belediyenin bir şirketi olan Tor-Bel'den 8 bin 900 lira maaş aldığını öne süren Başkan Günaydın, “Biz bunu paylaşınca 'size yedirmeyeceğiz' dediğimizde 'Niye paylaşırsınız? Ailemiz var. Bu görevlerde bulunuyoruz' gibi yanıtlar verdiler. Kendileri, görevi bırakmak yerine bundan rahatsız olduklarını dile getirdiler. Kendilerini istifaya davet ediyorum. Torbalı'nın hakkı olan bu parayı almaktan vazgeçsinler. Belediye şirketinden maaş bağlatmak Torbalı'nın hakkını yemektir. Kendileri erdemli duruş sergilerler maaşlarından feragat ederler” sözlerini aktardı.

Merkezi hükümetin yatırımlarını değerlendirdi

Torbalıdaki yatırımları değerlendiren AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, merkezi hükümetin yatırımlarını ivedilikle takip ettiğini belirtti. Kemalpaşa Kavşak Projesi'nin ihale sürecinin tamamlandığını müjdeleyen Başkan Günaydın, “Yer teslimi oldu, vekilimiz Mahmut Atilla Kaya ve Torbalı Ticaret Odası'nın katılımlarıyla geniş bir toplantı yapıp projemizi hemşerilerimize sunduk. Resmi süre 400 gün, fakat ihaleyi alan firma daha hızlı bitireceğini söylüyor. O bölgenin aksını kullanan Beydağ, Ödemiş, Tire ve Bayındır'da yaşayan hemşerilerimizin de sorunuydu, bu sorunu halledeceğiz” dedi. Okul projelerini de yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Günaydın, eğitim öğretimin başlamasıyla, geniş kapsamlı tedbirlerin alındığını öne sürerken, ilçe milli eğitim ve okul müdürleriyle iletişim halinde olduklarını ifade etti. Doğal gaz yatırım çalışmalarını da yakından takip eden Başkan Günaydın, Özbey, Türkmenköy ve 7 Eylül Mahallelerinde doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.