AK Parti'li Hamza Dağ, hal esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Dağ, “CHP Genel Başkanı hafta içi yayımlamış olduğu videoda ‘onlarla selamı sabahı kesin' demişti, bizim milletimizle bu muhabbetimizi anlamayanlar, parmak sallayarak milletimizle aramıza mesafe koymaya gayret edebilirler. Bunu bugüne kadar başaramadılar, bundan sonrada başaramayacaklar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnaf ile bir araya geldi. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan'ında katıldığı ziyarette esnaflar ile sohbet eden tek tek dükkanları gezen Dağ, gazetecilere yapmış olduğu ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Dağ, “Pandemi döneminde dur durak bilmeyen sektörlerden birisi gıda sektörüdür. Halci esnafımız da diğer zamanlarda olduğu gibi pandemi döneminde de gerçekten ciddi bir çalışma içinde oldular ve evlerinde bulunan vatandaşlarımızın bir saat bile hatta bir saniye bile gıdaya ulaşmasının sıkıntısını yaşanmamasına ciddi anlamda katkı sağladılar. Onun için biz özellikle pandemi döneminde bu alanda çalışan her bir insanımıza, vatandaşımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizde sabahın 6'sından bu yana burada hal esnafımız ile bir araya geldik. Onlarla hasbihal ediyoruz. Esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her bir holde her bir dükkanda esnafımız ile bir araya geliyoruz” dedi.

“Milletimizle kalpten kalbe konuşmaya devam edeceğiz”

Halde yoğun bir hareketlilik olduğunu ve bu hareketliliğin de kendilerini ziyadesi ile memnun ettiğini, hareketlilik olduğu sürece ekonomide çarkların döndüğü anlamına geldiğini ifade eden Dağ, buradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da mesaj gönderdi. Dağ, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hafta için yayınladığı bir videoda ‘onlarla selam sabahı kesin' demişti. Biz milletimizle gönül bağı kurduk. İzmir'de Buca'da halde esnafımız bırakın selamı sabahı kesmeyi bizimle kucaklaşıyor ve bizde burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bunu burada sizlerde haklımızda müşahede ettiniz. Biz 20 yıldır milletimiz ile gönül bağı kurmuşuz. Milletimizle gönülden gönüle konuşan bir siyasi partiyiz. Sadece seçim döneminde değil, seçim dönem dışında da milletimizin halini hatırını soran ve onların da dertlerine çözüm üreten bir siyasi hareketiz. Bu anlamda da 20 yıllık ve girdiğimiz 15 seçimin başarısını merak edenlerin, buradaki yapılan faaliyetlere bir bakmalarında fayda olur. Biz selamlaşmaya, selamla milletimizle bir arada olmaya ve milletimizle kalpten kalbe konuşmaya devam edeceğiz. Bizim milletimizle bu muhabbetimizi anlamayanlar, parmak sallayarak milletimizle aramıza mesafe koymaya gayret edebilirler. Bunu bugüne kadar başaramadılar, bundan sonrada başaramayacaklar” diye vurguladı.