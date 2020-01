AK Partili Hamza Dağ, Menemen'de Muhtarlar Şurası'na katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan su sorununa değinerek, "Gördes Barajı su kaçırıyor diyorlar. Ama Gördes Barajı su falan kaçırmıyor. Su yıllardır orada. Belkahve'ye kadar su getirildi, bundan sonrası Büyükşehirin yapması gereken bir iştir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel'in Menemen'de 2.'sini düzenlediği Muhtarlar Şurası'na katıldı. Muhtarlar ile Menemen'in sorunlarını dinleyen Dağ, sonrasında Menemen Ziraat Odasını ziyaret ederek pamuk çiftçisinin sıkıntıları ve Gediz Nehri'nin kirliliği hakkında Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl'den brifing aldı. Cumartesi akşamı hayatını kaybeden Menemenspor'un eski başkanı Aydın Şahin'in ailesine de başsağlığı dileyen Dağ, eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ile bir süre sohbet etti.

Muhtarlar Şurası'nda konuşan Dağ, “Bugün hemen hemen her mahallemizde, köyümüzde şehri emini olan, o köyün temsilcisi olan, demokrasinin en alt kademesi olarak gözüken ama gönüllerde en üstte olan muhtarlarımızla burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizim üzerimize düşen hükümetin yapacağı işlerin takibini, çabasını yapabildiğimiz kadar, başarabildiğimiz kadar takip etmek boynumuzun borcu. Birçok mesele yerel yönetimlerle ilgili olabiliyor. Buralarda köprü vazifesi noktasında ilçe teşkilatımız, belediye meclis üyelerimiz, belediye meclislerinde dile getirerek bazı durumlarda bizzat belediye başkanlarıyla görüşmek suretiyle konuları ve sorunları sonuca kavuşturma gayretimiz oluyor. Mümkün olduğunca şunu ayırmak zorundayız. 17 yıldır biz iktidardayız. Yeni bir seçim yaptık. Yerelde de iktidar olan arkadaşlar var, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi onlar da devlet kurumudur. Buralarda bir bütçe kullanıyor. Bunların da kullandığı bütçelerde milletin vergileriyle oluyor. Bazen yukarıdan destek noktasında sözler oluyor. Tabii ki bazı hususlarda izin gereken konularda biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak kendi yapması gereken işlerin ihalesini de kimse bize çıkartmasın” dedi.

"İzmir'deki su sorununa eleştiri yapmak hakkımız var"

Geçtiğimiz günlerde İzmirlilerin yaşadığı su sorununa değinen Dağ, “Mesela daha bir hafta, on gün önce İzmir'de üç büyük ilçede suların akmadığı bir üç günü yaşadık. Dünyanın her yerinde zaman zaman su baskınları yaşanabilir. Tahminin çok çok üzerinde yağış yağar, baskınlar olur. Yağmurun yağdığı günde üç tane büyük ilçede sular akmazsa bu takibi bizim eleştirme noktasında hakkımızdır. Hem orada oturan vatandaşlar olarak hem de bize oy veren 1 milyon insan için bu bizim hakkımızdır. Daha da öncesi Ocak 2019 yılından bir sene önce aynı yerden dolayı, aynı mahallelere aynı olaydan dolayı su verilememişse yönetime geldiğiniz an ilk burada ne oldu diye bakmanız gerek. 10 Ocak 2019‘da bir ilan verilmiş 2-3 gün sularınız kesik olacak. Geldiğinizde yapmanız gereken ilk iş yine Ocak ayı geliyor, başımız ağrımasın diye bununla ilgili bir işlem yapmaktır. Yapılmamışsa tabii ki eleştiri yapmak hakkımızdır. 2007-2008 yılları bir dönem İzmir'in susuzluk dönemi olmuştu. Gördes Barajı'ndan İzmir'e su getirdik. Karşıyaka, Menemen, Çiğli'de su sorunu yaşanmaması için Gördes Barajı tamamlandı ve su buralara geldi. Ama Belkahve'de bir pompalama istasyonu yapılması gerekiyor. Ama ne yazık ki böyle bir istasyon yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir açıklama duyduk basında. Bunla ilgili bir işlemi yapacağız diye bizde bekliyoruz. Bazı yerlere göre Gördes Barajı su kaçırıyor diyorlar. Ama Gördes Barajı su falan kaçırmıyor. Su yıllardır orada. Belkahve'ye kadar su getirildi, bundan sonrası Büyükşehirin yapması gereken bir iştir” dedi.

"Yerli otomobille gücümüzü dünyaya gösterdik"

Türkiye'nin geçtiğimiz dönemlerde dolar ve eurodaki yükselişten kaynaklı ekonomik sıkıntılar yaşandığını ve yerli otomobil ile dünyaya gücünü gösterdiğini söyleyen Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Miladi olarak yarın son günü yaşayacağız. Sonra yeni bir yıla gireceğiz. 2019 bizim için kolay geçmedi. 2018'de kolay geçmedi. Malumunuz 2018'de bir genel seçim yaşadık. Genel seçimden hemen sonra ülkede siyasette bir istikrarsızlık olmamasına rağmen bir ekonomik sıkıntılı süreç yaşadık. Ağustos ayında bir anda hem dolarda hem euroda bazı spekülasyonlar oldu. Bunlardan kaynaklı ekonomimizde bir takım sıkıntılar yaşadık. 2019 yılında yine iki tane seçim geçirdik. Ben onu bir değil iki seçim diyorum. Bir genel seçim, bir de İstanbul seçimi geçirdik. İstanbul seçimi de bir nevi Türkiye genelini etkileyen bir seçim oldu. Dolayısıyla da 2019 yılında iki seçim geçirdik. 2018-2019 bu anlamda bize yapılan o hamleleri bertaraf etme, önümüzdeki seçimleri geride bırakma ve daha sonra da eski 2013-2014-2015'lerde olduğu gibi yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak. Bunun ilk işaretini de üç gün önce tanıtımını yaptığımız yeni otomobille gücümüzü tüm dünyaya göstermiş olduk. Ülkemizde ciddi bir heyecan oldu. Bundan dolayı çok gururluyuz. 82 milyonun neredeyse tamamına yakını bu hamleden büyük bir memnuniyet duydu. Patenti tamamen bize ait olan yaptığımız bu yerli araçla inşallah ilk seri üretime de başladığımız da motorunu da kendimiz yapacağız. Çünkü arabanın en önemli yeri motor.”

"İzmir'de yatırımlarımız devam ediyor"

Dağ, “Doğu Akdeniz'de çok önemli bir süreç yürütüyoruz. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz süreçte Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşma çok tarihi bir anlaşmadır. Madem ki biz bu ülkenin tamamıysak, Türkiye'nin tamamını düşünüyoruz. Türkiye'nin partisiyiz diyorsak bu ülkenin büyümesinden 82 milyonun tamamı faydalanacak. Bu olaydan sadece Türkler mi faydalanacak, Kürtler, Lazlar, Çerkezler mi faydalanacak, hayır. Bu anlaşma sonucunda oradan çıkan gazdan, petrolden bundan hepimiz faydalanacağız. Belki 2023'ü geçecek, belki 2030'u bulacak. O zaman iktidarda kimin olacağı belli olmaz. Ama yaptığımız bu hamleler ülkenin menfaatine olan hamlelerdir. Bunlardan mutlu olmak çok önemlidir. Her seferinde bundan çok az bir kesimin memnun olmaması bizi bu yoldan döndürmeyecektir. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Yeni aracımız da ülkeyi ekonomik olarak büyütme yaşatacak. Biz buna iktidar ve partimiz olarak inanıyoruz. Sizler de bize inandığınız zaman netice almamak içten bile değil. İzmir'e de yatırımlarımız devam ediyor. Menemen otoyolumuzda az bir işimiz kaldı. Önümüzdeki günlerde tamamlanıp açılacak. Bayraklı'daki hastanemiz bitmek üzere. Bu gibi yatırımlarımız devam edecek" dedi.