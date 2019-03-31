AK Parti'li Hamza Dağ oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu İzmir'de kullandı.

Yerel seçimler için oyunu kullanacağı Bayraklı Şehit Nazım Bey İlkokuluna eşi Zeynep Dağ ve çocukları ile gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, oyunu 2167 numaralı sandıkta kullandı. Kullandıkları oyun ardından Dağ ailesi, zarfları birlikte sandığa attı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni ederken, “Bu bir yerel seçim. Şehrimizi 5 sene yönetecek kişilere oy verdik. Önümüzde 5 sene İzmir'imize ve ülkemize şehirlerin hassasiyetlerini bilen isimlerin seçilmesini temenni ediyorum. Milletimizin feraseti kuvvetlidir. Biz de oyumuzu kulandık. Rabbim akşama hayırlı bir netice nasip eder, 2023 Haziran seçimlerine kadar belediye başkanlarıyla birlikte hizmet etmeyi nasip eder İnşallah” dedi.

Dağ seçim sonuçlarını da partisinin İzmir il başkanlığında takip edeceğini söyledi.