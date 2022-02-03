AK Partili Hamza Dağ'dan Çiğli'ye atık getirme merkezi müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından, İzmir'in Çiğli ilçesinde Çevre Eğitim Merkezi ve Atık Getirme Merkezi kurulması için Çiğli Belediyesine yer tahsisi yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ süreci yakından takip ettiklerini, Çiğli Belediyesinin talebinin karşılanması için devreye girerek süreci hızlandırdıklarını söyledi.

Çiğli Belediyesi, çevre eğitim merkezi ve atık getirme merkezi inşa etmek için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığından, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bağlı Büyükçiğli Mahallesindeki bir arazinin kendilerine tahsis edilmesini talep etti. Bakanlık da talebi olumlu karşılayarak, 2 sene içerisinde, tesisin kurulması şartıyla arazinin tahsis işlemi gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, süreç içerisinde bir İzmir milletvekili olarak meselenin bizzat takipçisi olduklarını ve kentin faydasına bir iş olduğu için bu konuda hızlı netice aldıklarını belirtti. Dağ, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: "Atıkların tasnifi ve muhafazası, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması açısından önem arz etmektedir. İzmir, uzun yıllardır çevre kirliliği, vahşi çöp depolama ve koku gibi önemli sorunlara karşı uğraş vermektedir. Söz konusu merkezlerimiz çevrenin korunması ve atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında son yıllarda önemli bir görev üstlenmektedir. Ülkemizde yakın zaman içerisinde hayata geçirdiğimiz önemli projeler ile hem çevre hem de insan sağlığının atıkların oluşturduğu kirlilikten etkilenmemesi için çalışıyoruz. Sıfır Atık Projesi, bunlardan bir tanesi ve en kapsayıcı olanıdır. İzmir'de de bir belediyenin atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm ya da bertaraf işlemlerinden hangisine tabi tutulacağının kararlaştırılması için bir tesis yapmak istemesi, şehrimiz için sevindirici bir gelişmedir. Çiğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'ndan kendisine yer tahsisi yapılmasını talep etti. İzmir'in faydasına olan her işte olduğu gibi bu hususta da üzerimize düşeni yaptık, ivedi bir şekilde bakanlıkla temasa geçtik. Bakanlığımızca Çiğli Belediyesi'ne 2 sene içerisinde tesisin inşa edilmesi şartıyla yer tahsisi gerçekleşti. İnşallah belediye de sorumluluğunu yerine getirecek ve Çiğli'nin nitelikli bir atık getirme merkezine kavuşmasını sağlayacaktır.”

Tesislerin hayırlı olmasını dileyen Dağ, kararda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.