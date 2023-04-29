AK Partili İnan'dan CHP'li Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesine sert eleştiri

Bölge Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarına; Kiraz, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde devam etti. Ödemiş ilçesindeki 125. Yıl Kültür Parkı'nda muhtarla buluşan İnan, CHP'li İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesini eleştirerek, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ödemiş'te başlayıp da bitirdiği bir tane projeyi gördünüz mü? Yok. Mahmut Badem başkanımızın başladığı projeler dışında bitirilen bir proje var mı? Yok. Buranın milletvekilleri Ödemiş'e ne yaptı desek, hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Bölge Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İnan; Kiraz, Bayındır ve Ödemiş ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Kiraz ilçesine bağlı Karaburç ve Cumhuriyet Mahallesi esnaflarını ziyaret eden Başkan İnan, ardından ise AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Şengül'ü ziyaret etti. Esnaflarla tek tek sohbet etme imkanı bulan Başkan İnan, yine Başkan Özçınar'ın kıydığı nikah töreninde şahitlik yaptı. Kiraz ilçe programındaki etkinliklerde kendisine eşlik eden 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Hancı ile birlikte Ayşe Kuzu ve Selahattin Hayta'nın nikah şahitliğini yapan Başkan İnan, genç çiftleri ömür boyu mutluluk diledi.

Kiraz programı sonrası Bayındır ilçesine geçen Başkan İnan, ilk olarak Tarım Kredi Kooperafi'ne ziyarette bulundu. Bölgedeki üreticilerin talep ve önerini dinleyen Başkan İnan'a yöresel ürünler de ikram edildi. Ardından AK Partili Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i ziyaret eden Başkan İnan, pazarcı esnafıyla da tek tek selamlaştı. İnan, ardından ise Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu. Gençlerle uzun süre sohbet etme imkanı da bulan İnan, AK Parti iktidarının yaptığı hizmetlerin yanı sıra Bayındır'da AK belediyeciliğin yaptığı yatırımları gençlere tek tek anlattı.

"İthal değil bölgenin evladıyım"

AK Parti Milletvekili ve milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Ödemiş ilçesi 125. Yıl Kültür Parkı'nda muhtarla buluşan İnan, burada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesini de sert bir dille eleştirdi. Muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan İnan, kendisinin Millet İttifakı adayları gibi ithal olmadığını, annesinin Tireli olması nedeniyle bölgenin evladı olduğunu belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, yaptığı konuşmasında, “İlçe başkanımızın talebi üzerine bugün Ödemiş'te Ceyda Bölünmez Çankırı vekilimiz ile birlikte siz değerli muhtarlarımızın talep ve önerilerini dinlemeye geldik. Sizlerle bir arada olmak bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. Bugün burada olmak da bizleri çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde de sizlere geldik; çünkü derdimiz var, anlatmamız gereken şeyler var. İsteklerimiz var, taleplerimiz var. Bunlardan size biraz bahsedip sonrasında da teveccühü size bırakmak istedik. İzmir Konak doğumluyum, annem Tireli. Anneannem sürekli beni 5-6 yaşlarından itibaren Ödemiş pazarlarında, Gaziemir-Ödemiş dolmuşlarında büyüttü desem yeridir. Ardından siyasete gençlik kolları atıldık ve 17 yaşından itibaren Ödemiş'e gidip geliyoruz. Buradaki ilçe başkanımız ile birlikte birçok etkinlikte buluştuk. Sonrasında İzmir Gençlik Kolları başkanı oldum ve son 2 senedir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini yürütüyorum. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile bu bölgeden milletvekili adayı olarak buradayım” şeklinde konuştu.

"Yaptıkları bir tane bile proje yok"

Ödemişli vatandaşların hizmetten mağdur bırakıldığını, AK Parti Ödemiş eski Belediye Başkanı Mahmut Badem'in hazırlamış olduğu projelerden başka bölgeye hem büyükşehir hem de Ödemiş Belediyesinin hiçbir proje üretmediğini de vurgulayan İnan, “Önümüzde çok kritik bir seçim var. Son yerel seçimlerde de genel seçimlerde de normal zamanlarda da hep beraber olduk. Birlikte işler yaptık. AK Parti döneminde kazandırdıklarımız hepinizin malumu. 9 ay sonra önümüzde bir yerel seçim var. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ödemiş'te başlayıp da bitirdiği bir tane projeyi gördünüz mü? Yok. Mahmut Badem başkanımızın başladığı projeler dışında bitirilen bir proje var mı? Yok. Buranın milletvekilleri Ödemiş'e ne yaptı desek, hiçbir şey yapmadılar. Biz bunlardan eminiz. Biz Ceyda ablamız ile bugün buradayız. Bizler CHP'nin eksik bıraktığı Ödemiş'in hakkını alacağız. Ödemiş'in potansiyelini gençlerimiz için, çocuklarımız için daha fazla hakkının arandığı bir süreç geçireceğiz ve 9 ay sonra yerel seçimlerin provasını inşallah 14 Mayıs'ta siz değerli muhtarlarımız ile birlikte yapacağız; fakat bunu yaparken kuru kuruya konuşmuyoruz. Ceyda ablamız ile birlikte Ödemiş'in kalkınması için çok çaba göstereceğiz. Fakat önümüzdeki 15 gün içerisinde sizlerin de bizim elimizi güçlendirmenizi istiyorum ve Cumhurbaşkanımız adına tüm sandıklardan güçlü bir oy istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Millet İttifakı listesine baktığını Ödemiş'in yolunu bile bilmeyen adaylarla dolu olduğunu da ifade eden İnan, “Burada tapu sorunumuzu konuşabiliriz, yıllardır konuşulmayan su sorununu konuşabiliriz. Yol işini, demiryolunu konuşabiliriz. Bunları konuşacağız, bunları tartışacağız. Bunların da çözülmesi için hem Cumhurbaşkanımız hem yeni kabinemiz hem milletvekillerimiz çok çaba sarf edecek; ama yeter ki aramızdaki bağ aynı bu salondaki gibi güçlü olsun ve bu mücadeleyi sürdürelim. Değerli hemşerilerim şunun da altını çizmek istiyorum; bugün AK Parti milletvekili aday kadroları hariç Cumhur İttifakımızın milletvekili aday kadroları hariç CHP başta olmak üzere diğer Millet İttifakı adayları Ödemiş'i bilmez. Ödemiş'i tanımaz. Bırakın Ödemiş'i bunlar İzmir'in sokaklarını dahi bilmiyor. Getirebildikleri kadar ithal adayları getirdiler ve şuan listenin başına koydular. Burada tadımız kaçmasın diyeceğim ama bazı meseleleri de konuşmamız lazım. Burası Ödemiş, burası Kuva-i Milliye'nin şehri. Burası ilk kurşunun atıldığı yer. O nedenle buraya Atatürk düşmanlarının, buraya FETÖ ve PKK yardakçılarının öyle kolay kolay gelip Ödemişli Efe'lerden oy istememeleri lazım. Ben o nedenle Ödemiş'te 14 Mayıs'ta bazı şeylerin de hesabını sormamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

İnan, Ödemiş'teki muhtarla buluşması sonrasında Bornova ilçesinde bulunan ve özellikle üniversiteli gençlerin yoğunlukta olduğu Küçükpark mevkiinde gençlerle bir araya geldi. Hazırlatmış olduğu karavan ve ikram aracıyla gençlere kahve ikramında bulunan İnan'a; AK Parti Milletvekili ve Milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. Ardından ise İnan ve Çankırı, bölgedeki bir kafede gençlerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.