AK Partili İnan'dan Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitingine ‘İnce' gönderme

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitingi ile ilgili, "6'sı 7'si toplandı, 2018 yılındaki Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar. İşte karşımızdakiler hali bu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmaları çerçevesinde Kınık ve Bergama'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kınık ilçesinde bulunan Poyracık Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek talep ve önerini dinleyen Başkan İnan, sanayi sitesi esnafının 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. Bergama'da bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında konuşan Başkan İnan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı mitinge ‘Muharrem İnce' göndermesi yaptı. İnan, konuşmasında 6'lı masada bulunan tüm siyasi partilerin 2018 yılında yine Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen Muharrem İnce mitingi kadar vatandaşı bir araya getiremediğini ifade ederek, “İzmir'de, İzmir'in değerlerine düşman olan kişileri, ceketimizi koysak alırız mantığıyla, çantada keklik mantığıyla listenizi oluşturup buraya milletvekili adayı yaparsanız o eski heyecanınızı coşkunuzu sağlayamazsınız” dedi.

İnan, CHP'nin eski heyecanını yakalayamadığını da ifade ederek, “CHP'li bir arkadaşımla konuştum. Kendisine mitingin nasıl geçtiğini sordum. İstediklerini alıp almadıklarını konuştuk. Ben kendisinin bana söylediğini direkt size aktarmak istiyorum. ‘Bir Muharrem İnce kadar toplayamadık' dedi. 6'sı 7'si toplandı, 2018 yılındaki Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar. İşte karşımızdakiler hali bu. İzmir'de İzmir'in değerlerine düşman olan kişileri, ceketimizi koysak alırız mantığıyla, çantada keklik mantığıyla listenizi oluşturup buraya milletvekili adayı yaparsanız o eski heyecanınızı coşkunuzu sağlayamazsınız. Bu bizim işimiz değil, biz İnşallah rekor bir oyla AK Parti kadrolarıyla, vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçeceğiz. Geri sayım başladı, 14 Mayıs gecesi büyük bir demokrasi bayramı yaşayacağız” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir mitinginde takdim edilen tüm adayların İzmir'i sokak sokak bildiğini de sözlerine ekleyen İnan, CHP'nin İzmir milletvekili aday listesine de ‘ithal' yorumu yaptı.

İnan, CHP'nin İzmir milletvekili adaylarının kendilerine dahi oy kullanamayacak, şehri tanımayan, İzmir'e dışarıdan getirilen kişilerden oluştuğunu da dile getirerek, “Biz mitingimizde destan yazdık. Bergama ilçe başkanımıza, kadın kolları başkanımıza gençlik kollarımıza mahalle başkanlarımıza belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İzmir demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdıracak büyük bir İzmir mitingi gerçekleştirildi. İşte biz bu mitingimizi Cumhurbaşkanımız bizleri sizlere takdim etti milletvekili adaylarımızı takdir etti. Yerli ve milli adaylarımızı takdir etti. İzmir'i bilen, İzmir'e emek veren İzmir'in sokaklarını karış karış bilen Cumhur İttifakı'mızın milletvekili adaylarını takdim etti. Ama önceki gün de karşımızdaki Zillet İttifakı'nın mitingi vardı. Tabii ki herkes mitingini yapacak ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru da siyasi partilerin bu coşku dolu mitingleri. Biz teşkilatımızla birlikte her yaptığımız mitingde bu coşkuyu yaşadık. Birçok kez şahit olduk; fakat onlarla bizim aramızdaki fark onlar İzmir'i bilmeyen adayları tanıttılar, biz ise Bergama'yı Kınık'ı sokak sokak bilen milletvekili adaylarımızı tanıttık. Onlar Atatürk düşmanlarını FETÖ aparatlarını sahneye çıkarttılar. İzmir'in ithal adaylarını halkın önüne sergilediler. İzmir'de kendilerine dahi oy kullanamayacak, şehri tanımayan, İzmir'e dışarıdan getirilen CHP milletvekili adaylarına oy vermeyin” dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle tüm işçi ve emekçilerin bayramını da kutlayarak sözlerine son veren İnan, “Bugün 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramımız, tüm işçi ve emekçi abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin alın teri döken tüm vatandaşlarımızın bu bayramı kutlu olsun. Buraya gelirken de demokrasi emekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim” şeklinde konuştu.

Başkan İnan sonrasında da, AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte seçim koordinasyon merkezinin kurdelesini kesti. İlçede bulunan Kültür Merkezi Caddesi ve Boblingen Caddesi'ndeki esnafları ziyaret İnan, son olarak ZeytinPark tesislerinde gençlerle bir araya geldi. Başkan İnan, karşılaştığı çocuklara ise çeşitli oyuncalar hediye etti.