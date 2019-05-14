AK Partili Kırkpınar, gençlerle iftar yaptı

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Karşıyaka Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi. İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nun da katıldığı iftar programında gençlerle bir araya gelen Kırkpınar, "Bugün bizim için çok kıymetli olan gençlerimizle böyle mübarek bir ayda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman dile getirdiğim gibi gençler; hem aydınlık yarınlar için hem de daha mürreffeh bir ülke için çok önemlidir. Bu acıdan gençlerimizle bir araya gelmek onlarla istişare etmek benim için çok anlamlıdır. Ayrıca gençlik kolları çok farklı bir hizmet noktasıdır. Bu açıdan sizler bu kadim halka hizmet etmek için çıktığınız bu yolda durmadan, bıkmadan ve usanmadan hizmet etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Gençlere her zaman vatandaşlarla iç içe olmaları tavsiyesinde bulunan Milletvekili Kırkpınar, "Bizim en büyük argümanımız vatandaşlarımızla olan temasımız. Hamdolsun o kadar çok şey yaptık ki vatandaşlarımızla alnımız ak bir şekilde konuşabiliyoruz. Bu ülkenin geleceği ile alakalı hep güzel işler yaptık. Refahın artmasıyla alakalı hep çok çalıştık, gayret ettik. Sizlerin de desteğiyle hep birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Kırkpınar konuşmasının sonunda ise AK Parti'nin gençlere verdiği öneme dikkat çekerek, gençleri bugünün enerjisi, yarınların teminatı olarak gördüklerini belirtti.