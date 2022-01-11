AK Partili Kırkpınar, Kemalpaşa'da yatırımları inceledi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapımı devam eden ve proje aşamasında olan yatırımlarla ilgili alan çalışması yaparak yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, beraberinde Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Baş ile birlikte yapımı devam eden Yiğitler Baraj inşaatı, TOKİ inşaatı, Lojistik Köy İnşaatı ve devlet hastanesi ek binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Kırkpınar, ilçede yapımına başlanacak olan okul ve adliye binası proje alanlarını da gezerek, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını vurguladı. Kırkpınar, "Hükümet olarak İzmir'in her ilçesinde olduğu gibi Kemalpaşa ilçemizde de yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Görüyorsunuz bir yandan devasa binalar yükseliyor, bir yandan projeler çizilip hazırlanıyor diğer yandan yapımı tamamlanan hizmetler milletimizin istifadesine sunuluyor. AK Parti olarak eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, tarım ve hayvancılıktan ekonomiye kadar her alanda yatırımlarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize hizmet etmeye ve 2023 yılının yeni Türkiye'sini inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.