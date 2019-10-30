AK Partili Kırkpınar, okul açılışına katıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yapımı tamamlanan 24 derslikli ilkokul eğitime açılırken, Akalan Mahallesi'nde de yapılan yol ve köprü vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kemalpaşa'da yapımı tamamlanan 24 derslikli Cumhuriyet İlkokulu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın katılımı ile eğitime açıldı. Açılış programına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünde böylesi anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizlerinde yakından bildiği üzere cumhuriyet tarihinde yapılmayan eğitim yatırımları başta olmak üzere birçok hizmet AK Parti hükümetlerinin bulunduğu 18 yılda yapılmıştır. Yine AK Parti hükümetleri döneminde kısa bir sürede yapımına başlanan ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz okulun geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

AK Parti olarak insana hizmet ve insana dokunma anlamında çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Kırkpınar, “Bunun içinde insana dokunma anlamında eğitim yatırımlarına oldukça önem verdik. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde köylerden şehir merkezlerine ciddi bir göç yaşandı. AK Parti'den önce bunun önlemi alınmamıştı; ama 2002'den sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde planlı bir şekilde şehir merkezlerinde artan nüfus yoğunluğu dolayısıyla oluşan derslik ihtiyaçları gördüğünüz bu bina gibi kısa sürede tamamlanıp hizmete sunuldu" ifadelerini kullandı.

Akalan Mahallesi'nin yol ve köprü sorunu çözüldü

Açılışın ardından ilçede bulunan bazı mahallelerde yapımı tamamlanan çalışmaları inceleyen Kırkpınar, Akalan Mahallesi'nde kara yolları tarafından yapılan yol ve köprü yerinde görüp vatandaşlarla bir araya geldi. Sürekli olarak ilçe, ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Kırkpınar, yapılan ziyaretler esnasında kendisine iletilen sıkıntıları çözmek adına her türlü girişimde bulunup, mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturduklarını dile getirdi. Kırkpınar, “Akalan Mahallemizde vatandaşlarımızın yol ve köprü sıkıntıları vardı. İlgili kurumlarla görüşüp, hemşehrilerimizin sıkıntısını gidermeye çalıştık. Yol ve köprü tamamlanıp, hizmete sunuldu. Bugünde incelemelerde bulunup, başka bir isteklerinin olup olmadığını dinlemeye geldik. Ben kendilerini göstermiş oldukları misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.