AK Parti'li Kırkpınar'dan çat kapı iftar ziyareti

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa'da Peçen ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş ile birlikte ilçede yaşayan Peçen ailesinin evini ziyaret edip iftar sofrasına konuk oldu. Aile fertleri ile birlikte yer sofrasında orucu açan Kırkpınar, hem ailenin hem de tüm İzmirlilerin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. Meclis programlarının ardından İzmir'e döndüğünü hatırlatan Kırkpınar, “Meclis çalışmalarımız sonrası siyaset yapmamızın gayesi olan milletimizle birlikte olmak ve onlarla ramazan ayının manevi havasını solumak istedik. İlçe başkanımız Mehmet Ali Demirtaş ile birlikte çat kapı Peçen ailesinin bereketli iftar sofrasına konuk olduk. Rabbim şu mübarek ayın hürmetine birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

Peçen ailesine misafirperverlikleri için teşekkür eden Kırkpınar, “AK Parti olarak her daim milletimizle olmaya devam edeceğiz. Fırsat buldukça değil, her zaman milletimizle olacağız. Biz gücünü milletinden alan siyaseti millete hizmet için araç gören bir davanın neferleriyiz. Bundan sonra da vatandaşlarımızla aynı sofrada bir ve beraber olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.