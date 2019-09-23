AK Partili Kırkpınar'dan IMF ve konferans açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, tüm şer odaklarının aynı çember etrafında bir araya geldiğini belirterek, CHP, HDP ve SP milletvekillerinin katılımı ile Almanya'da yapılan toplantı ve CHP ile İYİ Parti'nin IMF yetkileriyle yaptığı görüşmelere tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, FETÖ'cü, Gezici ve PKK'ya yakınlığı ile bilinen isimlerin bir araya geldiği CHP, SP ve HDP'li milletvekillerinin de konuşmacı olarak katıldığı Berlin'deki konferans ve CHP ile İYİ Parti'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm şer odaklarının bir araya geldiğini ve Türkiye'ye zarar vermeye çalıştıklarını belirten Kırkpınar, “Bu toplantıya katılanlar, toplantının kim tarafından hangi amaçla tertiplendiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu toplantı tamamen üst akıl proje ve Türkiye düşmanı bir ihanet projesidir. PKK ile FETÖ konsorsiyumu tarafından yapılan bu toplantıya içeride de adına ‘Millet İttifakı' denilen CHP-HDP-SP bileşenlerinden oluşan bir zillet ittifakı iştirak ediyor. Alenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alanların bir araya getirildiği bir toplantının Almanya'da yapılıyor olması manidardır. Provokasyon amaçlı yapılan bu toplantı ile eş zamanlı olarak İYİ Parti ve CHP'li yetkililerin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesi de tüm şer odaklarının aynı çember etrafından birleştiklerini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“IMF ile görüşme yapmak milletimizin aklı ile alenen alay etmek anlamına gelir”

Kırkpınar, CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine ilişkin, “Sürekli olarak 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunanların gizli saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşmeleri kendileri acısından tutarsızlıktır. 31 Mart seçimlerinden önce ve sonra hükümetimizin ekonomi politikalarını eleştirip, sonrasında IMF ile görüşme yapmak milletimizin aklı ile alenen alay etmek anlamına gelir. Kameralar karşısında IMF üzerinden hükümeti eleştirip, kapalı kapılar ardında IMF ile görüşme yapmanın başkaca bir izahı yoktur. Her konuda olduğu gibi bu konuda da tutarsız davranan ülkemiz için bugüne kadar sorumluk almamış kişiler, Türkiye'nin yönetilemediğini beyan edip, ortaya koydukları performans ile konferans düzenlemekten ya da otellerde birtakım gizli görüşmeler yapmaktan öteye gidemiyorlar” diye konuşu.