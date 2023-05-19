AK Partili Kişili'den İzmir Büyükşehir'e ‘Uzundere' tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri evden çıkarmasına tepki göstererek, “Uzundere; satışlara mı ağlasın, evsiz bırakılan depremzedenin haline mi” dedi.

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Uzundere Toplu Konutlarında kalan depremzedelerden, İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen tebligatlarla, evleri tahliye etmeleri istendi. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye kararına tepki gösterdi.

AK Partili Kişili, şunları paylaştı: “CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi; bir yandan İzmirlinin malını satıp savarken; bir yandan da depremzede vatandaşlarımızı kapının önüne koyma kararı verdi. Uzundere; satışlara mı ağlasın, evsiz bırakılan depremzedenin haline mi? Buna kaşıkla verip, sapıyla göz çıkarmak denir. İzmirli depremzedelerin; Uzundere'de yerleştirildikleri konutları boşaltmaları için 11 günleri var. Buradaki 40 taşınmazı satışa çıkarıp gelir elde etme peşindeler. Tekirdağ'da çark ettiler, İzmir'de de ederler mi bilemem. Deprem bölgesindeki sandık sonuçlarına olan öfkeleri aşikar; İzmir'in malını mülkünü göz kırpmadan satma eğilimleri de öyle. Bu devran böyle gider mi? Gitmez.”