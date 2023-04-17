AK Parti'li milletvekili adayları hemşehri dernekleriyle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Hemşehri Dernekleri Buluşmaları' iftar programının konuğu, göçmen dernekleri ile Konya, Aydın ve Manisa hemşehri derneklerinin temsilcileri oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağımız seçimleri yapacağız. Bu kazanımları yapanlarla yıkmak isteyenler arasında bir seçim olacak. Ülkemizin kazanımlarına birlikte sahip çıkacağız” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ‘Hemşehri Dernekleri Buluşmaları' iftar programında, göçmen dernekleri ve federasyonları ile Konya, Aydın ve Manisa hemşehri dernek ve federasyon temsilcileri ile bir araya gelindi. Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti'li milletvekili adayları Şebnem Bursalı, Kerem Ali Sürekli, Ömür Şanlı, Nisa Alptekin, Enes Efendioğlu, Hatice Yeliz Karataş katıldı. Ramazan ayının bereketi ve huzurunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Saygılı, "Dedeleriniz bu topraklara geldiklerinde zanaatkarlıkları, çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle çok şey kattı. Bugün de aynısını sizler yapıyorsunuz. Balkanlardaki soydaşlarımız, Konyalılar, Aydınlılar, Manisalılar, Anadolu'muzun kadim insanları, mesele vatanımız, milletimiz olunca Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne kadar her zaman bir ve beraber olmuş, birlikte yekvücut hareket etmiştir. 14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağımız seçimleri yapacağız. Bu kazanımları yapanlarla yıkmak isteyenler arasında bir seçim olacak. Ülkemizin kazanımlarına birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Ekonomi alperenleri"

Balkan topraklarının 100 yıl öncesine kadar vatanın en nadide topraklarından olduğunu vurgulayan Başkan Saygılı, "O bölgeye gittiğinizde bugün bile ecdadımızın izlerini görüyorsunuz. Binlerce eşsiz eser bırakmışlar. Balkanlardan Türkiye'ye gelen dedeleriniz ekonomi alperenleriydi. Bu topraklara, sanatkarlığı, zanaatkarlığı, sanayiciliği, el emeğini getirdiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin kuruluşunda, İzmir İktisat Kongresi'ni düzenlerken, dedeleriniz de o kongreye katılarak ülkemizin kurulması ve kalkınmasına eşsiz katkılar sundu. Onların sahip çıkmasıyla İzmir'imiz bugünlere geldi” sözlerine yer verdi.

"Yatırım hamlelerimizi devam ettireceğiz"

Balkanlar'da yaşayanların bugün de yalnız olmadığını ifade eden Başkan Saygılı, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerek Balkanlar gerekse dünyanın diğer bölgelerinde hiçbir hemşehrimiz yalnız değil. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, dünyanın bir çok bölgesinde önemli çalışmalar yürütüyor. Gençliğimin büyük bir kısmı sizin gibi sözünün eri insanlarla büyüdüm. Bu topraklar sizler tarafından güçlendirildi. Güzel İzmir'imize çok emek harcadınız. Bugün de 85 milyon olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bizim davamız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Bizim Kızılelma'mız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Ülkemizin yükselişinin, milletimizin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yatırım hamlelerimizi devam ettireceğiz.”

"Doğru zaman doğru adam"

14 Mayıs seçimlerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Başkan Saygılı, “Bu seçimler, ülkemizin kazanımlarının korunması ile yıkılması arasında geçecek bir seçimdir. Bu seçim Mavi Vatan'a sahip çıkanlarla Suriye'de malum koridorun oluşturulmasını isteyenler arasındadır. Bu seçim, TOGG gibi dünyanın ilk SİHA gemisine sahip çıkanlarla SİHA projelerini durdurmak isteyenler arasında geçecek. Bu seçim, ülkemizin kazanımlarını daha ileri taşımak isteyenlerle bu kazanımları yıkmak isteyenler arasında geçecek. Güçlü ve büyük Türkiye'mizi daha aydınlık yarınlara birlik ve beraberlik içinde taşıyacağız, Türkiye yüzyılını, ‘Doğru zaman doğru adam'la birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.