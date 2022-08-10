AK Partili Nasır, Sarnıçlılara 2B tapuları ile ilgili müjde verdi

Gaziemir Sarnıç'ta, mahallelilerle ‘2B Tapu Bilgilendirme' toplantısı yapan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Takiplerimiz ve girişimlerimiz sonucu gelinen süreçte, 502 hak sahibinin sözleşmeleri yapılmış aynı yasa çerçevesinde 190 hak sahibinin tebligat hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Hazine fazlalığı ile ilgili sorunun çözülmesi için TBMM'de kanun çıkmış, 2B çerçevesindeki mahkemelik sorun için 2 binin 299 adet parsel üzerinde çalışmalar başlatılmış olup, böylece 2 bin 299 vatandaşımız daha, tapularına bir adım yaklaşmıştır" dedi.

Halk arasında “Sarnıç tapu sorunları” olarak tabir edilen konuların AK Parti döneminde çıkarılan kanunlar ve uygulamalar ile çözüm aşamasına geldiğini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Gaziemir Sarnıç'ta mahallelilerle ‘2B Tapu Bilgilendirme' toplantısı yaptı.

Milletvekili Necip Nasır, "2B arazileri, 4706 sayılı kanun, hazine fazlalıkları ve rezerv alan uygulamalarıyla vatandaşlarımız evlerinin bulunduğu parselleri ihale edilmeksizin doğrudan kendileri adına satın alma şansına sahip olmuştur" ifadelerini kullandı.

Madde madde sorunları anlattı

Sorunları madde madde dile getiren AK Partili Nasır, "2019 yılında, yerel seçimler sonrası yapılan çalışmaları sırasında, vatandaşın talebi ile yıllardır 2B arazileri üzerine ev yapmış, ecrimisil ödeyerek tapu almaya çalışan vatandaşların Son Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından çözülen; ancak eksik evrak ve tespitleri tamamlanmamış; hak sahiplerinin eksiklikleri taraflarına tamamlattırılarak sorunları çözülmüştür" dedi.

Yaklaşık 30 yıl önce Bulgaristan'da uğradıkları zulmün ardından Türkiye'ye göçe zorlanan Türk vatandaşlarının bir kısmının, şahıs mülkiyetindeki özel parselasyon yapılan arsaları satın alarak Sarnıç Beldesine yerleştiklerini hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "1994 yılında Sarnıç Beldemizin belediye olması ile birlikte, belediye imar ve altyapı işlerini yaparak bölgenin meskun alan haline gelmesini sağlamış. 2005 yılında kadastro çalışmalarında söz konusu parseller hazine adına kaydedilmiş, hazine adına kayıtları olan söz konusu parseller üzerindeki hak sahiplerinin tapu alabilmeleri için 2002 yılında çıkan 4706 sayılı yasanın 5. maddesine göre işlem yapılarak çözülmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Gaziemir Belediyesi işin takibini yapmamıştır"

2006 yılında, AK Partili Sarnıç Belediye Başkanı İsmail Acar'ın 4706 sayılı yasanın 5. maddesine istinaden gerekli müracaatı yaptığını ifade eden Nasır, "Belediye Başkanı Acar, Milli Emlak Müdürlüğünden 150+420 adet parselin mülkiyetinin belediyeye devrini istedi. Sarnıç Belediyesi kapanması sonrası, sorunun çözümü oldukça basit olmasına rağmen Gaziemir Belediyesi gerekli hassasiyeti ve takibi göstermemiştir. Gaziemir Belediyesi, 2016 yılında Milli Emlak Müdürlüğüne bir yazı ile 420 parselin akıbetini sormuş, gelen cevabi yazıda, eksiklerin tamamlanması durumunda gereğinin yapılacağı belirtilmesine rağmen işin takibi yapılmamıştır" şeklinde konuştu.

"Gaziemir Belediye Başkanı vatandaşta yanlış algı oluşturacak davranışlar içine girmiştir"

2020 yılının başında vatandaşlar ile mahallede yaptıkları toplantılardan sonra Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda‘yı makamında ziyaret ettiğini belirten Milletvekili Necip Nasır, "Belediyenin üzerine düşenleri ivedilikle yapmasını, sorunun çözümüne yönelik her türlü desteği vereceğini ifade ettim. 420 parsel ve aynı durumda olan vatandaşlar ile ilgili çalışmanın tamamlanmasını şifahi olarak istedik. Belediyenin gerekli çalışmayı başlatmaması üzerine sorun, Meclis Grup Başkanvekilimiz Uğur İnana Atmaca tarafından, belediye meclisinde gündeme taşınmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Gaziemir Belediyesi, tekrar yazı ile Milli Emlak Müdürlüğüne başvurmuş ve bu kez müracaata konu ile ilgili 420 parsel ile birlikte toplam 692 parsel olduğu tespit edilmiştir. Eksikleri tamamlanan ilk gurup 38 parsel Rezerv alan olarak ilan edilerek, 38 parselin işlemi sonuçlandırılmıştı. Diğer müracaat çalışmaları devam ettirilirken, Gaziemir Belediye Başkanı bu çalışmalara karşı çıkarak vatandaşta yanlış algı oluşturacak davranışlar içine girmiştir" diye aktardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Belediye Başkanı Arda, önce Milli Emlak Müdürlüğünde evrakların kaybolduğunu iddia ettiği sorunlardan rezerv alan ilan edilen ilk etap 38 parsel için itiraz edeceklerini söylemiştir. Sonrasında hükümetimizin vatandaşın sorununu hızlı bir şekilde çözmek için uygulamaya soktuğu rezerv alan uygulamasının yerinde, doğru ve vatandaşın lehine bir uygulama olduğunu görünce, ağız değiştirmiştir. Aynı alanda 41 vatandaşın parsellerinin de rezerv alana alınması sehven normal satış olarak değerlendirilerek tebligatları yapılmış, hata tespit edilerek sorunun çözüleceği hak sahiplerine bildirilmesine rağmen belediye başkanı siyasi bir çıkar sağlamak adına vatandaşları provoke edici toplantı ve söylemlere girişmiş, sürekli Sarnıç halkının kafasını karıştırıcı ve sorunu çözmekten uzak eylemler içerisinde olmuştur.

Söz konusu 4706 sayılı yasayla çözülmesi gereken hak sahibi vatandaşlarımızın evrakları, son gelen 190 parselinde işlemleri devam etmekte olup, kısa zamanda tebligatların yapılması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, çoğunluğunun Gaziemir'de olduğu, İzmir'de sadece 4 ilçede sorun olan hazine fazlalıklarının satışının sağlanması için TBMM'ye konunun taşındığını ve hazine fazlalıklarının rayiç bedelin yüzde 20 eksiğine satışı ile ilgili kanuni düzenlemenin yapılmasının sağlandığını hatırlattı.

En son gelişmede, bir aile tarafından Sarnıçlı vatandaşların bir bölümünün yaşadığı parseller ile ilgili açmış oldukları hak sahipliği davası sonuçlandığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "2 bin 299 adet parsel üzerinde, Sarnıçlı hemşerilerimizin hak sahipliği 6 Nisan 2022 tarihinde kesinleşmiş ve mahkeme tarafından, 23 Haziran 2022 tarihinde, Gaziemir Tapu Müdürlüğüne tebligatlar gelmiş, tapu müdürlüğüne geçici görevlendirme ile personel desteği sağlanarak bir an önce işlemlerin tamamlanması için tapunun üstün gayreti ile işlemler tamamlanmıştır. 7 Temmuz 2022 tarihinde Hazine adına tescil edilen tapular ile ilgili yazı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne, 26 Temmuz 2022 tarihinde il müdürlüğü tarafından bakanlığa gönderilmiştir. Böylece 2B çerçevesinde, 2 bin 299 vatandaşımız daha, tapularına bir adım daha yaklaşmıştır. Bu parsellerin satış bedellerinin belirlenmesi, hak sahipliği tespitlerinin tamamlanması hususunda da sıkı takip ve vatandaşımız lehine imkanlar seferber edilmiştir" dedi.