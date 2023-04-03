AK Parti'li Nasır'dan kentsel dönüşüm yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un İzmir'deki kentsel dönüşüm iddialarına yönelik cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "CHP zihniyeti, İzmir'de kentsel dönüşüm yapmadığı gibi yapanları da engellemektedir. Büyük deprem tehlikesi altında olan yüzde 80'e yakın yapı stokunun dönüşmesini engelleyen zihniyet, İzmirli hemşerilerimizden özür dilemelidir" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağlar'da CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm yapmadığına yönelik açıklamasına sosyal medya hesabından verdiği cevaplarına karşılık verdi. "CHP zihniyeti İzmir'de kentsel dönüşüm yapmadığı gibi yapanları da engellemektedir" diyen Nasır, "2005 yılından bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye Yasası 73. madde ile sadece 900 civarında konut yaparken, 6306 Kentsel Dönüşüm Yasası ile bir tek daire dahi dönüşüm yapmadı. Yıllarca bakanlığımızın Karabağlar'da kentsel dönüşüm yapmasını engellediler ancak yılmadık. 10 mahalleyi içine alan 540 hektarlık alanda 1. etapta bin 533 konut ve sosyal tesislerini bütün engellemelerine rağmen vatandaşlara teslim ettik. Dünya Bankası'ndan imzalanmış bir kredileri yok. Gitsin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e sorsun, il başkanlığımızın önünde yaptığı açıklama ortadadır. İzmir'de 25 bin konut yapan TOKİ'ye iş yaptırmamaya çalışan bu zihniyetin temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyesinin mahkemeye vererek engellemeye çalıştığı Ödemiş'teki 468 konutun anahtarlarını 10 Nisan günü sahiplerine teslim edeceğiz. Yüzünüz varsa evlerini geç teslim almalarına sebep olduğunuz Ödemişli hemşerilerimizden gelip anahtar tesliminde özür dileyin'' sözlerine yer verdi.

"İlerleme hızı yok denecek kadar düşük"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin devam eden kentsel dönüşüm alanlarına da değinen AK Partili Nasır, "Torun, bol keseden rakamlar vererek İzmir'de CHP'li Büyükşehir'in kentsel dönüşüm yaptığını söylemiş. Gelsin başladıkları kentsel dönüşüm alanlarını yakından görsün. Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'na Gaziemir Aktepe Kentsel Dönüşüm Alanı 1. Etap için boş araziye göstermelik temel attırdılar. Şu an gitsin de görsün, hala temel aşamasındalar. Bu hızla 3-5 yıla bir binayı bitirebilirler. Keza Karşıyaka Örnekköy'de, Karabağlar Uzundere'de kentsel dönüşüm için temel atıldı ama ilerleme hızı yok denecek kadar düşük. Bunları zamanında bitirmelerini geçtik, İnşallah sonları, başlayıp bitiremedikleri opera binası, Buca tünelleri gibi olmaz. Torun'da iddia çok ama hepsi de boşa çıkan iddia" diye konuştu.

"İçi boş söylemler"

İzmir'de yaşanan depremin ardından yapılan çalışmaları aktaran Nasır, şöyle konuştu: "İzmirli hemşerilerimiz, depremden bir yıl sonra İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirerek bin 404'ü Bayraklı merkezde 3 bin 657'si rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konutun AK Parti iktidarı tarafından yapıldığını bilmektedir. Depremzede vatandaşlarımız güvenle evlerinde oturmaya başlamıştır. İçi boş söylemlerinizle gündemi meşgul etmek yerine, İzmir Büyükşehir Belediyenizin çalışması için çaba göstermenizi tavsiye ederiz.''